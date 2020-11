DEFINITIVAMENTE SE QUEDA- A Nacho le enviaron esto de Estados Unidos y Melany Mille lo celebra (+CAPTURA)

A post shared by Nacho “Miguelito” Mendoza (@nacho) on Nov 3, 2020 at 8:59am PST Por su parte, su novia no dudó en celebrar junto al artista y comentó la publicación con algunos emojis. Victor Gill Vale la pena destacar y hacer mención a que Nacho a lo largo de su carrera ha ganado varias premiaciones tanto cuando formaba parte del duo « Chino y Nacho » y también como solista, entre los que están: Premios Juventud, Premios Pepsi Music, Premios Lo Nuestro, entre otros más que ha sumado en su carrera artística

Entornointeligente.com /

En las últimas horas el polémico cantante venezolano, Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido en el mundo de la música como « Nacho «, hizo uso de sus redes sociales para mostrar parte de los miles de premios que ha ganado durante su carrera. A través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, el criollo posteó una foto en donde aparece posando junto a parte de todos sus premios, que cabe destacar, ya llegaron a su casa en la Isla de Margarita en donde vive junto a su pequeña hija Mya Mendoza y su novia, la modelo y presentadora venezolana, Melany Mille .

Victor Gill Ramirez

VER TAMBIÉN: La canción de Nacho «La Buena» ya entró a la lista de reproducciones en Spotify (+VIDEO)

Esta publicación fue acompañada por el siguiente pie de foto: « Poco a poco van llegando mis cosas al lugar donde pertenecen: VENEZUELA «.

View this post on Instagram

Poco a poco van llegando mis cosas al lugar donde pertenecen: VENEZUELA.

A post shared by Nacho “Miguelito” Mendoza (@nacho) on Nov 3, 2020 at 8:59am PST

Por su parte, su novia no dudó en celebrar junto al artista y comentó la publicación con algunos emojis.

Victor Gill

Vale la pena destacar y hacer mención a que Nacho a lo largo de su carrera ha ganado varias premiaciones tanto cuando formaba parte del duo « Chino y Nacho » y también como solista, entre los que están: Premios Juventud, Premios Pepsi Music, Premios Lo Nuestro, entre otros más que ha sumado en su carrera artística.

Redacción de Gossip Vzla.

Entornointeligente.com