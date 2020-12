The Last of Us Part II se corona en The Game Awards como el mejor juego de 2020

La ceremonia The Game Awards que reconoce a lo mejor de la industria de los videojuegos concluyó anunciando al que será considerado el mejor juego de 2020: The Last of Us Part II

El título exclusivo de PlayStation 4 se impuso ante Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy VII Remake, Hades, Ghost of Tsushima y DOOM Eternal, que contendieron en la misma categoría.

Christopher Nolan, cineasta y director , fue el encargado de presentar el premio y felicito a Naughty Dog, desarrolladora del juego.

After an unprecedented year full of so many brilliant games, having The Last of Us Part II win Game of the Year at #TheGameAwards is such an immense honor. Congratulations to the team, our cast and crew, and all of our partners at @PlayStation and beyond! https://t.co/KxpqS7twf5

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) December 11, 2020

“Después de un año sin precedentes llenó de increíbles juegos, el que The Last of Us Part II se lleve Juego del Año durante The Game Awards es un honor inmenso. Felicidades a todo nuestro equipo, elenco y personal, y todos nuestros socios en PlayStation y más allá.”, es el mensaje que compartió Naughty Dog para celebrar el premio.

The Last of Us Parte II también se llevó los premios al Mejor juego de acción/aventura, Mejor actuación: Brie Larson como Abby, Mejor narrativa, Mejor diseño de sonido, Mejor innovación en la accesibilidad y Mejor dirección.

The Game Awards se celebró este 10 de diciembre de manera virtual por la pandemia de coronavirus.

