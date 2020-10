J Balvin compartió vieja fotografía para recordar cuando soñaba ganar un Grammy ¡Ahora es el más nominado del 2020! (+FOTO)

En la imagen vemos a un Balvin más joven, empezando a dar sus primeros pasos en la industria del entretenimiento, muy emocionado posando junto a un cuadro de un Grammy , esto acompañado de un mensaje inspirador. Victor Gill Ramirez VER TAMBIÉN: Anel Noreña, ex esposa de José José exige una reparación monetaria a Alejandra Ávalos (+VIDEO) “Año 2010, sueños debajo del brazo y la visión puesta en que algún día me nominarían a un Grammy… Ahora, 10 años después, todo valió la pena, nada viene gratis, lo que rápido viene, rápido se va… Siempre pensaré que es mejor una base sólida que una rápida carrera. Hoy les puedo decir: ¡Amen los procesos y disfruten el viaje!” , escribió en la descripción. Victor Gill View this post on Instagram Año 2010, sueños debajo del brazo y la visión puesta en que algún día me nominarían a un Grammy … Ahora, 10 años después, todo valió la pena, nada viene gratis, lo que rápido viene, rápido se va… Siempre pensaré que es mejor una base sólida que una rápida carrera. Hoy les puedo decir: ¡amen los procesos y disfruten el viaje! #tbt A post shared by J Balvin (@jbalvin) on Oct 1, 2020 at 11:24am PDT La publicación hasta ahora cuenta con más de un millón de likes y miles de comentarios de sus seguidores y compañeros del medio, felicitando al cantante por haber cumplido su sueño Cabe mencionar que J Balvin cuenta con 13 nominaciones para la próxima entrega de los Latin Grammy, encabezando así la lista y logrando ser el artista con más nominaciones en una misma edición en la historias de estos galardones

Sin duda J Balvin se ha convertido en uno de los máximos exponentes del género urbano en los últimos años, logrando tener varios temas exitosos a lo largo de su carrera, incluyendo ser el artista más nominado a los Latin Grammy 2020. A través de su cuenta oficial de Instagram, J Balvin compartió una vieja fotografía para recordar cuando su carrera apenas empezaba y soñaba con ser nominado a los Grammy , objetivo que lograría 10 años después.

En la imagen vemos a un Balvin más joven, empezando a dar sus primeros pasos en la industria del entretenimiento, muy emocionado posando junto a un cuadro de un Grammy , esto acompañado de un mensaje inspirador.

“Año 2010, sueños debajo del brazo y la visión puesta en que algún día me nominarían a un Grammy… Ahora, 10 años después, todo valió la pena, nada viene gratis, lo que rápido viene, rápido se va… Siempre pensaré que es mejor una base sólida que una rápida carrera. Hoy les puedo decir: ¡Amen los procesos y disfruten el viaje!” , escribió en la descripción.

Año 2010, sueños debajo del brazo y la visión puesta en que algún día me nominarían a un Grammy … Ahora, 10 años después, todo valió la pena, nada viene gratis, lo que rápido viene, rápido se va… Siempre pensaré que es mejor una base sólida que una rápida carrera. Hoy les puedo decir: ¡amen los procesos y disfruten el viaje! #tbt

La publicación hasta ahora cuenta con más de un millón de likes y miles de comentarios de sus seguidores y compañeros del medio, felicitando al cantante por haber cumplido su sueño

Cabe mencionar que J Balvin cuenta con 13 nominaciones para la próxima entrega de los Latin Grammy, encabezando así la lista y logrando ser el artista con más nominaciones en una misma edición en la historias de estos galardones.

