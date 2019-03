Apple cerrará aplicación Texture luego de lanzamiento de News+

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp 29 de marzo de 2019 03:17 PM | Actualizado el 29 de marzo de 2019 15:36 PM Apple reveló este viernes que cerrará la aplicación de revistas digitales de su propiedad Texture el próximo 28 de mayo, después de que el lunes anunció un nuevo servicio de suscripción de noticias, Apple News+, que cumple una función similar al existente. “Texture se acaba. El último día de servicio será el 28 de mayo de 2019, pero pueden seguir leyendo sus revistas favoritas, y mucho más, con Apple News+”, indicó Texture en su página web. Apple adquirió Texture, anteriormente conocida como Next Issue, y ninguna de las dos empresas ofreció información exacta sobre el número de suscriptores. Los usuarios de Texture pagan 9,99 dólares al mes para acceder a contenidos de 200 revistas como Time , Rolling Stone , Men’s Health o Real Simple , el mismo precio que cuesta Apple News+, que incrementa la oferta hasta 300 cabeceras, además de algunos diarios como el Wall Street Journal y Los Angeles Times . Texture recomendó a sus usuarios actuales pasar a emplear el nuevo servicio de Apple, con el que tendrán el primer mes gratuito como el resto de usuarios, pero no ofreció ninguna solución para aquellos lectores que no dispongan de un dispositivo de la compañía de la manzana mordida. A diferencia de Texture, que es compatible con sistemas operativos como Windows o Android, Apple News+ solo funciona con ecosistemas de Apple como iOS o macos. Source link ¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Dragon Ball Super | Fans de Broly se sienten “estafados” por el contenido del DVD | DBS | Dragon Ball | Anime Reuters: Mayor terminal de exportación de crudo de Venezuela reanuda operaciones tras apagones Next → You May Also Like Costa Rica condena la “escalada de la represión” en Nicaragua marzo 18, 2019 admin Comentarios desactivados en Costa Rica condena la “escalada de la represión” en Nicaragua El mensaje que dejó el encargado de negocios de EE UU al dejar la embajada marzo 15, 2019 admin Comentarios desactivados en El mensaje que dejó el encargado de negocios de EE UU al dejar la embajada Situación de Venezuela será tratada por el Grupo de Contacto Internacional en Quito marzo 28, 2019 admin Comentarios desactivados en Situación de Venezuela será tratada por el Grupo de Contacto Internacional en Quito El Tiempo Caracas 28 ° nubes dispersas humidity: 78% wind: 2m/s E H 28 • L 24 31 ° Sat 32 ° Sun 29 ° Mon 29 ° Tue Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico. Correo electrónico CULTURA CULTURA Rosalía dice que el debate sobre su caché está “fuera de lugar” marzo 29, 2019 admin Comentarios desactivados en Rosalía dice que el debate sobre su caché está “fuera de lugar” CULTURA “Pasaban tanto miedo los que escapaban como los que perseguían” marzo 29, 2019 admin Comentarios desactivados en “Pasaban tanto miedo los que escapaban como los que perseguían” CULTURA ‘Muerte en el Nilo’, con Pablo Puyol, celebra sus 100 funciones invitando a un cóctel a los espectadores marzo 29, 2019 admin Comentarios desactivados en ‘Muerte en el Nilo’, con Pablo Puyol, celebra sus 100 funciones invitando a un cóctel a los espectadores CULTURA Alejandro Sanz amplía su gira española con un nuevo concierto en Santiago de Compostela marzo 29, 2019 admin Comentarios desactivados en Alejandro Sanz amplía su gira española con un nuevo concierto en Santiago de CompostelaLINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

