Apple bloqueará las ‘apps’ que ofrezcan incentivos a cambio de dejar que nos rastreen

Entornointeligente.com / La nueva política de transparencia en el rastreo de aplicaciones que Apple ha publicado con iOS 14.5 está poniendo patas arriba el mercado de las apps que centran buena parte de su negocio en el minado y comercialización de nuestros datos con fines publicitarios, o para venderlos después a empresas de terceros interesadas en nuestros gustos, hábitos, etc.

Y es que al poner en la mano del usuario el control de lo que una app puede o no hacer, está trayendo por la calle de la amargura a quienes llevan años haciendo girar sus modelos de negocio sobre unos datos que cada día son más complicados de recopilar . Así que ante una tesitura así, ¿qué creéis que están pensando hacer? Efectivamente, recompensarnos de alguna manera por dejar que nuestro grifo de información siga abierto.

Apple prohibirá esas prácticas Y es que es lógico pensar que ante la tesitura que se presenta, muchas empresas estén pensando en incentivar a los usuarios de alguna manera para invitarles a aceptar el rastreo que hacen las aplicaciones de nuestra actividad. Pero ante la mera posibilidad de que este fenómeno prolifere, desde Apple ya han anunciado que bloquearán de forma sistemática todas aquellas apps que recurran a esta estrategia, o que muestren un mensaje que pueda llevar a engaño.

Según los de Cupertino, “el seguimiento de aplicaciones es un tema delicado. En algunos casos, podría tener sentido mostrar mensajes personalizados que describan claramente los beneficios del seguimiento”, pero nunca permitirán que esa alerta pueda “confundir o engañar a las personas. A veces, los usuarios tocan rápidamente para descartar las alertas sin leerlas. Una pantalla personalizada que aproveche esos comportamientos para influir en las elecciones dará lugar al rechazo de la App Store Review”.

Además de ese intento de que nos confundamos al tocar el botón que no queremos, dejando abierto el minado de nuevo, Apple quiere combatir todas aquellas prácticas que puedan incentivar el aceptar ese rastreo con algún tipo de beneficio , económico o de otro tipo: “Existen varios diseños de mensajes personalizados prohibidos que provocarán rechazo. Algunos ejemplos son ofrecer incentivos, mostrar una pantalla que parece una solicitud, mostrar una imagen de la alerta y hacer anotaciones en la pantalla detrás de la alerta”, por lo que avisan a los desarrolladores de que ” no ofrezca incentivos por conceder la solicitud. No puede ofrecer una compensación a las personas por otorgar su permiso, y no puede retener la funcionalidad o el contenido o inutilizar su aplicación hasta que las personas le permitan rastrearlos”.

