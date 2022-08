Apple bloquea una actualización de Telegram

Entornointeligente.com /

La empresa estadounidense Apple no le ha gustado esta nueva funcionalidad que incluye la última versión de Telegram y he pedido un drástico cambio.

A Apple no quieren que le toquen sus emojis, y es por ello que ha estado retrasando, hasta en dos semanas, la nueva actualización de Telegram para iOS por incluir un nuevo paquete de emojis animados que no han agradado nada a los de Cupertino.

Y es que la última actualización de Telegram tiene que ver básicamente con emojis, exactamente con una nueva serie de emojis animados que ofrecen un lavado de cara a los emojis por defecto que conocemos de iOS.

Y ahora según el fundador y director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, quien se ha estado quejando durante estos últimos días de que Apple no les liberaba la última actualización de Telegram para iOS, finalmente he recibido respuesta de los de Cupertino, y una respuesta que seguro que no le ha gustado nada.

Apple respondió que eliminaran una función de la nueva actualización relacionada con una serie de emojis animados: «después de una amplia cobertura mediática de mi publicación anterior, Apple se puso en contacto con nosotros para pedirnos que cambiáramos nuestra actualización de Telegram con la eliminación de los telemoji, versiones animadas por vectores de mayor calidad del emoji estándar».

Y es que evidentemente Apple, por cuestiones de diseño, no ha querido que se modifiquen los emoji estándar por otros similares animados, por lo que les ha pedido que directamente descarten el paquete de Telemoji que, según Telegram, «habría traído una dimensión completamente nueva a los emojis estáticos de baja resolución y habría enriquecido significativamente su ecosistema».

Con información de Computer hoy

