Apple anuncia 'Lockdown Mode' para proteger a sus dispositivos de Pegasus: qué es y cómo funciona

Ayer, Apple anunció la característica Lockdown Mode que llegará este año para luchar contra los intentos de hacking dirigidos , como por ejemplo, el malware Pegasus.

El gigante tecnológico indica que el modo de bloqueo está diseñado para agregar protecciones adicionales a sus móviles . Concretamente, bloqueará los archivos adjuntos, vistas previas de enlaces en mensajes y las llamadas FaceTime de números desconocidos

Los dispositivos Apple no aceptarán conexiones de accesorios a menos que el aparato esté desbloqueado , además, los usuarios tampoco pueden instalar un nuevo software de administración mientras el producto está en modo de bloqueo.

Esta nueva función estará disponible en verano para los desarrolladores, no obstante, se lanzará de forma gratuita y pública en otoño mediante iOS 16 .

Lockdown Mode será opcional y estará disponible en iPhone, iPad y ordenadores Mac. El servicio protege los siguientes aspectos del funcionamiento del dispositivo:

Conexión por cable : No se podrá conectar un iPhone con un ordenador o accesorio. Configuraciones de perfil : Tampoco se podrán instalar, asimismo, los dispositivos no usarán el software MDM (gestión móvil de dispositivos) con el modo confinamiento encendido. Mensajes : Se bloqueará la mayor parte de los archivos adjuntos que no sean imágenes y funciones. La vista previa de enlaces estará deshabilitada. Navegación : Quedará deshabilitada la compilación JIT de JavaScript. Servicios de Apple : Las peticiones de servicio y las llamadas en FaceTime quedarán bloqueadas a no ser que el usuario inicie la llamada o petición. Los ataques de Pegasus están diseñados para recopilar información de manera silenciosa, por consiguiente, en septiembre del año pasado, Apple envió una actualización de software gratuita que abordaba a dicho spyware . Asimismo, enviaba notificaciones de amenazas a las posibles víctimas de estas herramientas de piratería.

Por otro lado, CNET señala que la empresa anunció » una recompensa de hasta dos millones de dólares para las personas que encuentren agujeros de seguridad en la nueva función «.

