Apple amenaza con despedir a un empleada por un vídeo viral en TikTok

The Verge señala que Apple amenaza con despedir a una empleada que publicó un vídeo con consejos básicos de seguridad del iPhone en TikTok.

La ‘víctima’ es Paris Campbell, además, indica para el mismo medio de comunicación que «le dijeron que violó la política de la empresa al identificarse como empleada de Apple y publicar sobre temas relacionados con la compañía «.

La política de redes sociales de Apple advierte a los trabajadores que no compartan información confidencial , no obstante, no prohíbe específicamente que los empleados comenten la tecnología incorporada en los dispositivos.

