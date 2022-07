APP sobre congresistas renunciantes: tienen aspiraciones y no supieron esperar

Entornointeligente.com /

En entrevista con RPP señaló que APP se encuentra aún evaluando cada una de las posibilidades que tiene para definir a su representante en la próxima Mesa Directiva del Congreso. Dicha evaluación, indicó Valdez, requiere su tiempo, priorizando los intereses del país y buscando el fortalecimiento institucional de su agrupación política. «Ellos (Echaíz y Acuña) tienen una aspiración que, en todo caso, puede ser legítima y no tuvieron paciencia para esperar que termine la evaluación», refirió. Lea también: La evaluación, agregó el dirigente partidario, no solo es realizada por la dirigencia de APP sino por los mismos integrantes de la bancada parlamentaria. De igual forma, subrayó que el diálogo dentro del grupo político es permanente y hay reuniones constantes, y afirmó que la competencia interna es transparente. Respecto al caso puntual del renunciante Héctor Acuña, estimó que ha habido inexperiencia política o inmadurez, lo cual lo ha llevado a cometer este error. Consultado a un eventual retorno de los renunciantes, Valdez, sostuvo que en política la construcción de decisiones se da en el tiempo y no se puede descartar nada. (FIN) VVS/CVC Más en Andina: Funcionarios y servidores públicos están obligados a actuar con imparcialidad en periodo electoral, de lo contrario podrían ser denunciados, remarcó la Presidencia del Consejo de Ministros ( @pcmperu ).?? https://t.co/pfy6F3Koi6 pic.twitter.com/58TTRBDl54

