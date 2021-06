App Mascarilla Digital tiene detractores

Entornointeligente.com / El viernes en la noche se desató una polémica, la App “Mascarilla Digital” se comenzó a descargar de manera automática en ciertos teléfonos celulares, y esto no fue del agrado de muchos, ya que sin autorización ni previo aviso aparecía en la configuración, lo cual según los molestos usuarios viola por todo lado su privacidad y datos.

Ante el barullo que se armó el Ministerio de Salud anunció este sábado que el próximo miércoles Costa Rica se unirá a los países que utilizan el desarrollo de Google y Apple para rastreo de casos de Covid-19. Al parecer la explicación llegó cuando ya la polémica se había desatado.

Pese a que solo han transcurrido unas horas ya un abogado presentó un recurso de amparo, mientras muchos ticos manifiestan su molestia pues consideran que la aplicación invade sus teléfonos móviles sin permiso.

GOOGLE EXPLICA

Aunque la “Mascarilla Digital” no ha comenzado oficialmente, algunos celulares Android muestran cambios en su configuración, ante lo cual Google dio su explicación:

“Las notificaciones de exposición de Covid-19 solo se habilitan si un usuario las activa y así es como funciona para esta implementación en Costa Rica. De manera consistente con los principios básicos de los diseños de Google para el sistema de notificaciones de exposición, esta experiencia tiene la privacidad y el control del usuario como máxima prioridad. Los usuarios son quienes deciden habilitar esta funcionalidad y compartir información a través del sistema para ayudar a advertir a otros sobre una posible exposición. Los usuarios pueden desactivar la función en cualquier momento”, explicaron.

Google señala, además: “Hemos trabajado en estrecha colaboración con el gobierno de Costa Rica en el desarrollo de la solución de notificaciones de exposición, para ayudar al país a reducir la tasa de infecciones por Covid-19 de forma segura, eficaz y con privacidad por diseño”.

ABOGADO MOLESTO

El abogado Arcelio Hernández Mussio interpuso un recurso de amparo contra el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por violación a su privacidad.

Hernández comenta que revisando su celular encontró una aplicación instalada sin su permiso llamada “Ministerio de Salud de Costa Rica”, afirma que al buscar más información se enteró que es una aplicación llamada “Mascarilla Digital”, desarrollada por Google y Apple y dice ser aprobada por el gobierno de Costa Rica.

Agrega que al intentar borrarla “me parece que no fue instalada por Google sino por el Gobierno, lo cual me genera gran malestar y preocupación”.

“Considero que eso constituye una violación a mis derechos fundamentales de la intimidad y privacidad. El gobierno no me ha solicitado un permiso para instalar una aplicación en mi teléfono ni ha habido una campaña masiva que me advierta como usuario que eso podría suceder, los alcances de esta aplicación, los permisos que debo dar. Lo preocupante es la tecnología que utiliza el Estado, para meter una aplicación al teléfono sin que sea el usuario la baje o solicite. Esto crea un peligroso antecedente sobre la violación por parte del Estado a los derechos de la privacidad del ciudadano, garantizada por la constitución en el artículo 24, así como en derecho internacional”, acotó el jurista.

El licenciado Hernández espera se le llame la atención al Gobierno ya que debe respetar el derecho a la privacidad e intimidad de los ciudadanos. “Debería pedir primero el consentimiento, no importa cuál sea el fin, nadie debe instalar una aplicación sin primero preguntar. Me parece un antecedente muy peligroso permitir al gobierno ese tipo de intromisión”.

“En caso que se rechace el recurso de amparo se debe pedir una aclaración sobre los alcances, que el Ministerio de Salud debió informar antes”, manifestó.

Agrega: “No se sabe lo que hace la app, el celular es un espacio privado, donde se mantiene información sensible, contraseñas, fotografías, son archivos que podrían ser espiados. Conozco a varias personas que ya se les bajó la aplicación sin permiso incluso a mi esposa”.

ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN

Garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones “que son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales, escritas o de cualquier otro tipo, de los habitantes de la República. Se trata de un fuero de protección a la vida privada de los ciudadanos.

¿Cómo funciona Mascarilla Digital?

María y Carlos usan el sistema “Mascarilla Digital” y tuvieron una conversación con poco distanciamiento. En este tiempo, ambos teléfonos intercambian claves anónimas a través de bluetooth. Las claves no almacenan, ni registran, ni intercambian información personal, tampoco intercambian números de teléfono, ni ubicación o uso de GPS. Las claves serán el único identificativo, en caso de que alguno de ellos resulte positivo, y se les pueda notificar.

Días después, Carlos se realiza la prueba y resulta positivo de Covid-19. A Carlos le llegará un mensaje de texto que indica un código de ocho (8) dígitos, que estará activo por 24 horas, para ser ingresado en la plataforma. Al activar el código Carlos autoriza a la aplicación, a notificar a todos aquellos contactos que estuvieron cerca de él en los últimos 14 días. Los contactos los identifica con las claves anónimas intercambiadas, por lo que Carlos no sabrá a quienes le notifica, y los que reciben el mensaje, no sabrán quién pudo ser el positivo que les envía la notificación.

Fuente: Ministerio de Salud

Alvarado pide informarse

“Sobre la App la “Mascarilla Digital” que fue ya comunicada por el MICIT e instalada la aplicación del Ministerio de Salud en teléfonos de usuarios y eso les genera dudas opino, que debemos informarnos como ciudadanos. Este esfuerzo de mascarillas lo que procura es proteger a la población en este momento de la pandemia incluso yo tengo que informarme más de cómo funcionan estos mecanismos, pero creo que podemos explicarnos unos a otros, ayudarnos para poder protegernos de mejor manera. Llamo a las personas que nos informemos pues es algo que se pone a disposición para proteger a la población”, manifestó el presidente Carlos Alvarado.

SE DESCONOCEN ALCANCES

Erick Rodríguez

Diputado del Independiente

“Me parece peligroso porque el Ministerio de Salud y el ministro se ha caracterizado por una prepotencia increíble. Ha utilizado esta pandemia para controlar a la población, desde decidir cuando tenemos que salir, si podemos usar nuestro vehículo, a qué hora tenemos que estar en la casa, etc. Esta aplicación es una forma más de control”.

Jorge Luis Fonseca

Diputado PLN

“Totalmente de acuerdo con la gente que ha manifestado su molestia por la inclusión no consentida de una aplicación de las cual desconocemos sus alcances”.

Walter Muñoz

Diputado del PIN

“Es una violación de los derechos humanos individuales, violentando la intimidad y privacidad de las personas. Además, nos parece que está utilizada sin que esto tenga un verdadero impacto en el tema de la salud pública y representa otro desacierto por parte de las autoridades de gobierno”.

TICOS MOLESTOS

Melissa Calderón

26 años

“Los datos es información personal, el problema es que no existe el cuidado de resguardar esos datos”.

Jennifer Rojas

25 años

“Deberían dejar que la gente decida si quiere tener o no la aplicación”.

Édgar Hernández

27 años

“Me parece una iniciativa muy importante para la prevención de las personas, es por la salud de todos. No me molesta se me descargue siempre y cuando sea para estar alerta”.

