“Apostar al desarrollo de una sola vacuna contra COVID en México es riesgoso” 

Entornointeligente.com / La expresión “no pongas todos los huevos en la misma canasta” ejemplifica la diversidad con la que se han desarrollado alrededor de una centena de proyectos de investigación en el mundo para la obtención de una vacuna contra COVID19. Grupos académicos y farmacéuticos emprendieron múltiples investigaciones y aquellas con el apoyo y financiamiento más robusto obtuvieron alguna de las vacunas que se aplican actualmente.

Pero no todos los proyectos en curso resultarán en una vacuna disponible en el mercado, muchas se quedarán en el camino por motivos científicos, tecnológicos, clínicos, económicos o de otro tipo; aún así, mientras más proyectos haya en desarrollo es más factible que se obtengan vacunas exitosas.

La misma premisa de diversidad en el desarrollo de vacunas también tiene resonancia en los contextos nacionales, por lo que serán necesarias más vacunas y paralelamente el conocimiento para hacerlas. Debido a ello, es pertinente que México avance en el desarrollo de varios proyectos de vacuna contra COVID y no sólo el anunciado en Palacio Nacional, explica a Crónica Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), quien además ofrece detalles de la vacuna que desarrolla su institución.

La también investigadora participa en el desarrollo de la vacuna QUIVAX, que la UAQ desarrolla desde marzo de 2020 a partir del diseño de una molécula propia: una proteína quimérica conformada por diferentes regiones de la proteína de la espícula viral ( spike ) del SARS-CoV-2 que hace contacto con las células humanas.

“Elegimos ciertas regiones con características especiales y construimos una nueva proteína quimérica recombinante, la cual hemos empleado en ensayos animales para determinar su inmunogenicidad”.

La ingeniera bioquímica añade que la producción de anticuerpos ha sido bastante buena, así como las pruebas de neutralización, ya que genera buenos anticuerpos protectores. Asimismo, no ha causado reacciones de toxicidad en las pruebas animales. “Ahora hacemos ajustes de la propia proteína para tener una mejor vacuna con vista de las nuevas variantes que se han presentado en el mundo; también terminaremos la fase preclínica para ser evaluados finalmente por Cofepris y pasar finalmente a la fase 1 y 2 en seres humanos”.

Investigadores de la UAQ diseñaron una vacuna quimérica recombinante para la vacuna QUIVAX. (UAQ)

LO QUE NO TENEMOS Y LO QUE SÍ

La científica recuerda que la capacidad de México para producir y exportar vacunas se perdió en la década de los noventa, no obstante, es crucial reconstruirla puesto que la pandemia evidenció su importancia. Este ha sido uno de los varios obstáculos que enfrenta el desarrollo de vacunas en el país, no obstante, no todo está perdido, puesto que tenemos lo más importante, que son científicas y científicos capaces de echar a andar la maquinaria.

“Lo que sí tenemos es la capacidad científica y mucho talento en las universidades y centros de investigación que nos permiten presentar propuestas de plataformas de vacunas muy novedosas y de primer nivel, que no le piden nada a las de otros países”.

El problema no sólo es de infraestructura, sino de la capacidad instalada de conocimiento para echar a andar un proyecto de vacuna. La vacuna que desarrolla la empresa mexicana Avimex con la plataforma y conocimiento generado por la Escuela Icahn de Medicina en Monte Sinaí, en Nueva York, EU, ha sorteado este problema, esto lo hace el proyecto más viable para el país por lo que ha obtenido el financiamiento y apoyo del gobierno mexicano a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

No obstante, existe un consorcio de seis proyectos más de vacuna contra COVID, más otros dos, que fueron convocados por la Secretaría de Relaciones Exteriores y los cuales obtuvieron recursos semilla para iniciar. Aunque proyectos como QUIVAX son evaluados por Coferpris y el propio Conacyt, el acompañamiento ha sido más bien distante, reconoce la rectora de la UAQ.

El tema va más allá del financiamiento, apunta, puesto que si bien la pandemia sorprendió a todos, el gobierno federal no visualizó la posibilidad de que México pudiera elaborar vacunas propias. “Se dieron cuenta después, cuando algunos proyectos comenzaron a avanzar y solicitamos que se nos prestara atención”.

La científica enfatiza que los proyectos de este consorcio impulsados por la Cancillería son muy buenos, aunque ninguno –como en ninguna parte del mundo, como tampoco la vacuna “Patria” de Avimex-MonteSinaí—tiene el éxito garantizado. Todos tienen la viabilidad para alcanzar las primeras fases clínicas y ya en la fase 3, que es la más grande y costosa, podrían llegar sólo las propuestas más prometedoras, agrega.

— No hay que echar todos los huevos en una canasta.

—Una gran parte de las vacunas en el mundo se quedarán en el camino, es lo normal, así sucede con cualquier farmaco donde entre el 70 y 80 por ciento de las moléculas no continúan porque otras tuvieron mejores resultados. En este momento, apostar al desarrollo de una sola vacuna en México es riesgoso porque puede no tener los mejores resultados, lo mejor es apostarle a varios que arranquen, inicien fase preclínica y después clínica. Posteriormente, tendremos las mejores opciones sobre la mesa y elegiremos las más viables.

La científica explica adicionalmente que las vacunas de segunda generación tendrán la ventaja de reforzarse y obtener un mayor espectro de acción, con una mayor generación de anticuerpos, una inmunización más duradera y con un mejor conocimiento de las variantes de SARS-CoV-2.

¿Por qué insistir en el desarrollo de una vacuna en México si hay varias más que ya han llegado y se han aplicado en el país? Es una pregunta que acota la especialista la cual resume inquietudes esenciales de la población y gobierno.

Explica que las vacunas que circulan actualmente en el planeta fueron aprobadas para resolver la emergencia, incluso no han terminado sus ciclos completos, pero a eso nos orilló la pandemia. “Estas vacunas nos permitirán seguir adelante por un tiempo limitado, en tanto, necesitamos resolver qué pasará el siguiente año con la revacunación, además de que el virus se quedará, así que necesitaremos refuerzos constantes. La mejor opción para el país es contar proyectos mexicanos que permitan el abasto, nos den un mejor precio, la posibilidad de exportar…, pero sobre todo recuperar esa capacidad en la generación de vacunas que perdimos.

— Incluso si no todos estos proyectos de vacunación llegarán a fase 3, ¿tener este conocimiento (know how) es importante? ¿Si las vacunas no son exitosas serían un gasto perdido?

—Arrancar con diferentes proyectos permitirá que las instituciones volvamos a generar la riqueza técnica, reforzar las vinculaciones interdisciplinarias e interinstitucionales y tener experiencia expedita para cuando enfrentemos una nueva situación. Sabemos que esta enfermedad seguirá presentando variantes y posiblemente no es la última pandemia que tendremos, hay otras enfermedades emergentes e infecciosas para las cuales podemos generar vacunas. Apostar y apoyar a todos los proyectos que se están desarrollando es un ganar-ganar.

La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, también participa en el desarrollo de la vacuna QUIVAX.

