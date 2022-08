Apostar a una idea, superar barreras y triunfar: el camino emprendedor, según nueve referentes de negocios

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después de dos años en modalidad virtual, el mundo del emprendedurismo estaba ansioso por volver a reunirse en la cita anual que se ha convertido la Mega Experiencia Endeavor .

Tal vez tenga que ver con que innovar suele ser una experiencia muchas veces solitaria pero siempre desafiante, y por eso, las palabras de aliento de quienes lograron fundar empresas disruptivas se vuelven tan valiosas.

El evento -el más grande del país enfocado a emprendedores- tuvo lugar el pasado jueves 11 en el Centro de Eventos del LATU y batió un récord con sus 1.800 asistentes en esta edición.

La primera parte de la jornada estuvo dedicada a las charlas de inspiración, donde nueve emprendedores exitosos -más de uno con empresas «unicornio» en su haber- narraron el sinuoso camino que los llevó al lugar donde están, contaron qué los inspira, compartieron sus triunfos y derrotas y dieron consejos para quienes piensan en dar el salto.

Después llegó el turno de las charlas de capacitación con speakers como Rodrigo Álvarez, creador de Neurona Financiera ; Ximena Scasso, coordinadora del Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la Universidad ORT y Ángela Blones, influencer y experta en branding .

En simultáneo, una carpa ubicada afuera de la sala albergó a un grupo de más de 20 mentores como Pablo Brenner, Sylvia Chebi, Álvaro Moré, Alejandro Laborde y Fernanda Ariceta , entre otros, que, desde su área de expertise, asesoraron a emprendedores en busca de validar sus ideas y consejos.

Como cada año, la Mega Experiencia Endeavor concluyó con un after office y un espacio de networking para intercambiar ideas y conocer a los actuales y futuros líderes del ecosistema emprendedor.

Charlas de inspiración Gerry Garbulsky Cargo: Director de Ted en español y TEDx Río de la Plata. Como director de TED en español y fundador y director de TEDx Río de la Plata, Gerry Garbulsky, tiene claro cómo cautivar a un auditorio. Su charla se estructuró alrededor de los tres superpoderes que deben tener los emprendedores: encontrar la innovación en lo cotidiano, usar las restricciones -como la falta de presupuesto o un equipo pequeño- a su favor y tomar riesgos (pero hacerlo bien). El argentino recalcó que «la innovación se parece mucho menos a inventar la rueda y mucho más a ponerle ruedas a una valija». «Se trata de ver qué es lo que ya hay y ver cómo lo podemos mejorar», apuntó.

CHARLAS DE INSPIRACIÓN Miriam De Paoli Emprendimiento: No Pausa A medida de que se fue acercando a los 50 años, la periodista brasileña Miriam De Paoli se dio cuenta que prácticamente no había mujeres de su edad en las campañas publicitarias o en los medios. Por eso fundó No Pausa, una organización de alcance latinoamericano que busca visibilizar el climaterio y la menopausia. Así, descubrió que América Latina «es la región que más rápido envejece en el mundo» y que la economía de la longevidad (o plateada) del continente tiene un potencial de representa más de US$ 1.700 millones. «La mayoría de los emprendedores no piensa en la segunda mitad de la vida», sentenció.

CHARLAS DE INSPIRACIÓN Mercedes Viola Emprendimiento: 4D lab Arquitecta de profesión, la creadora de 4D Lab, nunca se imaginó que iba a terminar creando una empresa dedicada a «acompañar los procesos de transformación hacia una comunicación y una cultura inclusiva». Sin embargo, su hija Magdalena, que tiene síndrome de Down la inspiró a querer transformar la realidad. «La manera de la que está diseñada nuestra sociedad genera exclusión. Si queremos innovar necesitamos incorporar nuevas miradas», explicó. Viola invitó a los emprendedores a pensar por qué emprenden y cómo miden el éxito y a «salir del paradigma de la competencia y pasar al de la colaboración».

CHARLAS DE INSPIRACIÓN Ariel Burschtin Emprendimiento: PedidosYa. La idea de PedidosYa surgió en una clase de facultad y en 14 años pasó a estar valuada en miles de millones de dólares, aunque el camino para convertirla en una multinacional exitosa no fue sencillo. Burschtin contó cómo fueron las diferentes etapas del emprendimiento, desde el comienzo, en las que evitaban contar su proyecto por miedo a que se lo copiaran -aunque luego aprendieron que hay que «contarlo todo el tiempo para recibir críticas»-, su proceso de internacionalización, que lo llevó a recorrer las calles de Buenos Aires y San Pablo convenciendo restaurantes, hasta la venta a Delivery Hero y su consolidación.

CHARLAS DE INSPIRACIÓN Eduardo Mangarelli y Nicolás Jodal Proyectos: Tryolabs, Infocorp Ventures e Intermedia (Mangarelli) y Genexus (Jodal). Los dos referentes de negocios conversaron en una charla distendida sobre el emprendedurismo. Mangarelli, por ejemplo, habló de su carrera en Microsoft y de las herramientas que obtuvo del mundo corporativo, que luego aplicó al crear sus propios proyectos. Jodal, por su parte, se centró en los hábitos que hacen a un emprendedor exitoso como tomar las grandes decisiones en la mañana -cuando uno tiene más claridad- y minimizar aquellas poco significativas. «Las decisiones difíciles no entran en una plantilla de Excel», concluyó Jodal, que este año concretó la venta de GeneXus a Globant.

CHARLAS DE INSPIRACIÓN Guibert Englebienne Emprendimiento: Globant Globant surgió hace casi 20 años como una idea entre cuatro amigos, que se sentaban en un bar de Buenos Aires a soñar con su emprendimiento, y hoy es un unicornio valuado en US$ 6.500 millones.

«Como líderes nuestra obligación es señalar un norte, un sueño, y multiplicarnos. Que nuestra organización no sea fundada por uno sino por miles», sostuvo el jefe de Tecnología (CTO) de Globant. Esa convicción, asegura, se ve reflejada en la cultura de la empresa y eso, para él es lo más importante. «En determinadas organizaciones se piensa que todo es posible, y en otras no se da ni la chance», analizó.

CHARLAS DE INSPIRACIÓN Maximiliano Casal Emprendimiento: NowPorts El cofundador de NowPorts, el primer agente de carga digital de América Latina, está convencido de que «no existen atajos para triunfar». En ese sentido, contó cómo los «fracasos» de emprendimientos anteriores hicieron que luego fundara una empresa unicornio. «No hay receta para crear un unicornio. Pero estoy convencido de que si logran pensar en grande, evitar los atajos y creérsela, van a poder construir empresas exitosas», agregó. Además, animó a los asistentes a emprender. «En Uruguay pensamos que estamos mucho peor de lo que estamos, por suerte tenemos muchos casos que nos han demostrado que no es así».

CHARLAS DE INSPIRACIÓN Michael Rubinstein Emprendimiento: Helpers «Si te mostraron algo fuerte y te tocó, significa que tenés que actuar», aseguró Michael Rubinstein, fundador de la ONG Helpers. En su caso eso que lo impulsó a «hacer algo» fue presenciar un accidente de tránsito y asistir a una mujer con su hijo, que tuvieron que esperar casi una hora la ambulancia. Rubinstein, que no tenía experiencia como emprendedor pero sí como socorrista, investigó los tiempos de respuesta de los primeros auxilios en América Latina y descubrió que había mucho por hacer. Por eso, creo una app que reúne a voluntarios capacitados para salvar vidas. «Quien salva a una persona, salvó al mundo entero», afirmó.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com