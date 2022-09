Apologia da quantidade

Entornointeligente.com /

Eu encontrei-me com a velha questão da quantidade e da qualidade, ou mais propriamente com a transição da quantidade em qualidade, nas leituras de Engels. Engels não era grande filósofo no seu afã de encontrar um fundamento nas ciências da sua época para o materialismo dialéctico, mas, como Marx, conhecia bem o seu Hegel de onde vinha na Ciência da Lógica uma formulação desta questão. Mas, seja como for, fiquei um firme adepto, se é que se pode dizer assim, da parte que tem pior fama, a da quantidade.

