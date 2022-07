Entornointeligente.com /

A equipa que fez a Avaliação Intercalar do Modelo de Apoio à Vida Independente encontra um elevado grau de satisfação entre as pessoas com incapacidade que estão a experimentar contar com um assistente pessoal. Recomenda que se garanta continuidade, convertendo o projecto-piloto numa resposta social autónoma. E que para isso se comece por estudar alguma forma de comparticipação financeira.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com