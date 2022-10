Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Giorgia Meloni na Itália Guerra na Ucrânia Jade Picon Escândalos de Armie Hammer Apoio no Congresso não se resolve mais com cargos e emendas, diz analista Em entrevista a Renata Lo Prete, Thomas Traumann avalia os cenários para os parlamentares em caso de vitória de Lula ou Bolsonaro. 04/10/2022 05h01 Atualizado 04/10/2022

O número de deputados reeleitos na votação de domingo (2) foi o maior desde 1998. O PL de Jair Bolsonaro levou vantagem com a maior bancada na Câmara e no Senado a partir de 2023 – efeitos de um combo que inclui mudança na legislação eleitoral, financiamento público bilionário de campanha e a imposição do orçamento secreto.

Para Thomas Traumann, a configuração do Congresso aponta para um projeto de divisão de poder, que Bolsonaro teria entendido «a duras penas».

1 de 1 Rodrigo Pacheco Pacheco recebeu no Congresso Nacional delegações estrangeiras que acompanham o processo eleitoral brasileiro — Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Rodrigo Pacheco Pacheco recebeu no Congresso Nacional delegações estrangeiras que acompanham o processo eleitoral brasileiro — Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

«É um Congresso que aprovou o impeachment de uma presidente, depois decidiu por não afastar o outro presidente, o Temer, por duas vezes. Depois aprovou as mudanças nas regras de emendas parlamentares tornando elas impositivas. Depois criou o orçamento secreto, tornando as emendas relator praticamente impossíveis; […] Não é um Congresso que você oferece cargos e emendas e resolve», avalia Traumann.

Em entrevista a Renata Lo Prete , Thomas Traumann avalia os cenários em caso de vitória de Lula ou Bolsonaro.

Se o petista vencer, afirma o jornalista, precisará entender rápido que o Congresso «mudou muito e tem outra capacidade de pressionar e ser protagonista». No caso de reeleição, «a prioridade política de Bolsonaro será controlar o Supremo», avalia. «As questões institucionais brasileiras estariam em risco muito maior do que nos últimos 4 anos», conclui.

Ouça a entrevista completa no podcast O Assunto.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com