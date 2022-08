Apoiar Taiwan ou abrir uma crise internacional?

Entornointeligente.com /

1. Se, ao visitar Taiwan, a ideia de Nancy Pelosi era evitar que o Verão, em especial o mês de Agosto, se transformasse na habitual silly season , atingiu plenamente o seu objectivo. Ao contrário das histórias triviais e de interesse duvidoso que habitualmente preenchem a imprensa nesta altura, a sua passagem por Taiwan já abriu uma crise internacional envolvendo as duas maiores potências mundiais — China e EUA. Não se pode dizer, por isso, que este início do mês de Agosto seja apenas um período para trivialidades ligadas a estrelas do show business , viagens turísticas, diversões de praia ou de montanha e recomendações gastronómicas, com mais ou menos interesse.

