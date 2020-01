Aplicarán racionamientos de agua en La Garita

Entornointeligente.com /

De Alajuela, esta semana. Laura Morales 20 de enero, 2020 | 10:39 AM Si vive en el sector de La Garita de Alajuela ármese de paciencia debido a que la municipalidad anunció que aplicará una serie de razonamientos de agua potable durante esta semana. Se informó que la medida afectará tanto a la parte Alta que va del nuevo tanque hasta la urbanización La Quinta, como a la parte Baja que comprende de la torre hasta As de oros sobre calle Limón y de la entrada de Llanos hacia Turrúcares hasta el puente sobre el río Siquiares.

“Para hoy lunes 20 de enero el horario sin el servicio de agua potable es: PARTE ALTA: de 12 m.d. a 6 p.m. y de 9 p.m. a 4 a.m. y en la PARTE BAJA: de 4 a.m. a 12 m.d. y de 9 p.m. a 4 a.m. Y para el martes 21 de enero PARTE BAJA: de 12 m.d. a 6 p.m. y de 9 p.m. a 4 a.m. y en la PARTE ALTA : de 4 a.m. a 12 m.d. y de 9 p.m. a 4 a.m.”, ampliaron en un comunicado de prensa. A la lista se suma el miércoles 22 de enero que no contarán con el preciado líquido en PARTE ALTA: de 12 m.d. a 6 p.m. y de 9 p.m. a 4 a.m. y en la PARTE BAJA: de 4 a.m. a 12 m.d. y de 9 p.m. a 4 a.m. Jueves 23 de enero en PARTE BAJA: de 12 m.d. a 6 p.m. y de 9 p.m. a 4 a.m.

PARTE ALTA : de 4 a.m. a 12 m.d. y de 9 p.m. a 4 a.m.

LINK ORIGINAL: La Prensa Libre

