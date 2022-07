Aplicarán amnistía a placas terminadas en 5 y 6

Entornointeligente.com /

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció la aplicación de una amnistía de la inspección técnica vehicular para los vehículos cuyas placas finalizan en 5 y 6.

Esto es para los automotores particulares que debían acudir en mayo y junio, que se eximirían de la infracción si son detenidos en algún control de la Policía de Tránsito.

El decreto ejecutivo ya fue firmado y solo está a la espera de que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

En caso de que el MOPT lograra que para setiembre una empresa ofrezca el servicio mediante un permiso de uso en precario, los automotores de mayo y junio tendrán setiembre para estar al día.

Los autos con placa terminada en 7 ya están incluidos dentro del periodo de gracia otorgado por los próximos dos meses.

El jerarca de Obras Públicas y Transportes declaró que tienen un plan B para garantizar la inspección técnica vehicular.

«Estamos tratando de que sea operacional mientras entra el nuevo permisionario, al menos abriendo una estación de manera tal que podamos absorber la importación de vehículos y los que tengan que hacer este tipo de reinspecciones. Va a ser muy limitado y controlado», dijo el ministro.

Si la Policía de Tránsito sorprende sin la calcomanía a vehículos cuya inspección corresponde al periodo entre enero y abril se les aplicará una multa superior a los ¢55.000.

SERVICIO ESPECIAL

El MOPT informó ayer que en la primera semana de agosto se habilitará la estación de Alajuelita con cuatro líneas de inspección.

La intención es de atender los vehículos importados usados, así como los servicios de transporte público que requieren acudir a la inspección al menos dos veces al año, como buses y taxis.

La operación estará a cargo de 40 mecánicos que tiene a disposición el ministro de Obras Públicas y Transportes mientras entra la nueva compañía que brindará el servicio definitivamente.

La revisión se brindará con los precios vigentes que aplicaba la empresa Riteve antes del 15 de julio porque aún no está la aprobación tarifaria de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).

El jerarca de Obras Públicas y Transportes detalló que se pedirá apoyo al Instituto Nacional de Seguros (INS) para facilitar la impresión de calcomanías que certifiquen a los conductores que cuentan con la inspección al día.

Próximamente se anunciará el sistema que para sacar las citas.

A la fecha existen empresas de Colombia, Ecuador, España y dos compañías nacionales participando del proceso de concurso para uso en precario, cuya fecha de vencimiento será hasta el próximo 29 de junio.

«NO HAY PREVARICATO»

DIARIO EXTRA cuestionó al ministro Amador sobre por qué fue el MOPT y no el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) el encargado de liderar el proceso, tal y como lo dijo la Procuraduría General de la República (PGR).

También le consultó por los cuestionamientos sobre posibles vacíos legales y un presunto prevaricato que se le está pidiendo a la Contraloría General de la República (CGR) que investigue.

«Pueden investigar lo que gusten. Aquí no ha habido ningún prevaricato. Aquí se intentó darle continuidad a un servicio. La Junta Directiva del Cosevi aún no estaba integrada, no había tiempo suficiente para hacer la transición. Ya venía en 15 días la entrega de los activos.

Sin junta directiva, el Cosevi no puede tomar decisiones. Yo en mi doble figura de presidente del Consejo de Administración del Cosevi y ministro de Transportes representando al Estado, recuerde que los bienes y equipos vienen al Estado costarricense, y eso no viene específicamente a una instancia», indicó.

El jerarca insistió en que se manejó por medio del MOPT porque Cosevi es un órgano desconcentrado.

«Nosotros hicimos lo mejor posible para poder tomar los activos, terminar ese contrato y que no siguiera cinco años más pagando a ese nivel de costos y por eso se tomaron las medidas que se tomaron. No es una medida arbitraria porque estamos en un escenario muy complejo», detalló.

Costa Rica se encuentra sin revisión técnica vehicular desde el pasado 15 de julio.

PERIODISTA: Greivin Granados

CRÉDITOS: Foto: Francisco Herrera

EMAIL: [email protected]

Sábado 23 Julio, 2022

HORA: 12:00 AM

