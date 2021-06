Aplazan tradicional fiesta | La Prensa Panamá

Entornointeligente.com / El carnaval de Notting Hill, que celebra la cultura caribeña a fines de agosto, volvió a ser anulado por la incertidumbre de la situación sanitaria.

La fiesta de este barrio del oeste de Londres, con sus carrozas, orquestas y coloridos disfraces, es uno de los carnavales más importantes de Europa.

