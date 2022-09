Aplausos de pie para la carrera de Albert Pujols

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El ansiado día de Albert Pujols finalmente llegó. Los 700 jonrones ya no son una tarea pendiente, solo un registro más que se sumó a los incontables récord que tiene en su haber «La Máquina» dominicana de los Cardenales de San Luis que, pese a tener 42 años de edad, se ve más vigente que nunca, como si hubiese encontrado la fuente de la juventud que tanto buscaba Ponce de León, pues en la última temporada de su carrera en MLB está verdaderamente encendido.

7️⃣0️⃣0️⃣ #Pujols700 pic.twitter.com/2MYp95tSTu

— LasMayores (@LasMayores) September 24, 2022 Momento en el que llegó a la cifra redonda de cuadrangulares en la jornada de ayer Es por esto que, al ser espectadores de este hecho histórico para el mejor béisbol del mundo, es necesario hacer un viaje por la trayectoria de 22 años que ha tenido este ilustre deportista quisqueyano que se ha ganado millones de aplausos a lo largo de su carrera, la cual no estará completamente cerrada hasta que sea exaltado unánimemente al Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

José Alberto Pujols Alcántara, nacido en 1980 en Santo Domingo, tuvo su primera aparición en Las Mayores en el 2001, cuando fue firmado por los Cardenales de San Luis con 21 años de edad por solo 200,000 dólares . Contrato que consiguió luego de que se mudara con 16 años a los Estados Unidos con su familia y desarrollarse en el béisbol de la preparatoria y el universitario, donde dejó muy buenas impresiones.

Actuaciones que mantendría en su temporada como novato en MLB, pues en aquella primera temporada de su carrera con el uniforme de los alados, Pujols bateó para .329 de promedio producto de 194 hits, 130 impulsadas y 37 cuadrangulares que marcarían el camino a los 700 de los que hace gala hoy en día.

Números completamente brillantes para un jugador que apenas estaba dando sus primeros pasos en la liga y que, en palabras del propio toletero, «existía una verdadera posibilidad de que me bajaran a Ligas Menores si no hacia algo», esto en referencia a que no había tenido un buen arranque de campaña aquel año, pero que después se encendió desde el 6 de abril, cuando inauguró su casilla de bambinazos con el primero de ellos ante los D-Backs.

Momentos mágicos en los que Pujols alcanzó una cifra redonda

Armando Reynoso fue la primera víctima del slugger y su poder en la liga, pero claramente a este le seguirían muchísimos más, por lo que hay que repasar cuáles fueron los otros pitchers que tuvieron que soportar la «humillación» de ser la persona a la que Pujols les conectó un estacazo redondo, gracias a las estadísticas dadas por MLB.com.

Jonrón 100: El centenar de batazos de cuatro esquinas llegaría rápidamente en el 2003 , solo dos años después de su debut oficial, cuando el dominicano se la sacó del parque con dos hombres a bordo a su compatriota Odalis Pérez, de los Dodgers, un 20 de julio.

Jonrón 200: Fue sumamente especial, pues además de llegar el 30 de setiembre del 2005 , otra vez dos años después de haber alcanzado el primer número mágico, lo consiguió mediante un Grand Slam y usando el bate de su compañero de equipo Eduardo Pérez, en un choque contra los Rojos de Cincinnati que tenían a Matt Belisle en la lomita.

Jonrón 300: Este tardaría solo un poco más en aparecer, ya que se hizo esperar hasta el 4 de julio del 2008, pero valdría la pena para toda la afición de San Luis, debido a que lo logró en el Busch Stadium en un enfrentamiento entre los locales, quienes recibían a los Cachorros de Chicago y tenían a Bob Howry en el montículo.

Jonrón 400: El 26 de agosto del 2010 lograría el primero de este tipo en el estadio de los Nacionales, un escenario que, según Pujols, es muy especial para él. Fue un cuadrangular solitario contra los lanzamientos de Jordan Zimmerman.

Jonrón 500: Acá es donde entran en la historia los Angels, el segundo equipo en la carrera del bateador que también lo llevó brevemente a los Dodgers. Ya con dos años en California vistiendo el uniforme de los Angelinos, «La Máquina» se despachó con par de estacazos que significaron el 499 y el 500 de su carrera el 22 de abril del 2014 otra vez contra los Nacionales, pero en esta ocasión frente a Taylor Jordan.

Jonrón 600: La fiesta con la casa llena se haría presente una vez más, pero ahora con los californianos, pues el público de su equipo pudo disfrutar de primera mano el 3 de junio del 2017 cómo Pujols se volaba la barda con tres hombres en circulación contra su compatriota Ervin Santana de los Twins.

Jonrón 700: 23 de septiembre del 2022 . El año de su retirada. El año en el que había vuelto a San Luis para el «último baile» con el equipo de su vida, la temporada en la que agigantaría su leyenda. Su exequipo, los Dodgers, fue la víctima, pero más que todo Andrew Heaney y Phil Bickford, quienes recibieron el 699 y el 700, respectivamente, en un Dodger Stadium que se puso de pie para aplaudir tal hecho.

¡700! ¡700! ¡700! LEGENDARIO. HISTÓRICO. ALBERT PUJOLS. pic.twitter.com/yK7IUkhWXm

— LasMayores (@LasMayores) September 24, 2022 Más de 20,000 jugadores y solo cuatro son exclusivos

La jornada de ayer no solo fue histórica por batear el codiciado cuadrangular 700, sino también por el hecho de que el dominicano también se sentó en la exclusiva mesa que era de Barry Bonds, Hank Aaron y Babe Ruth como los únicos toleteros capaces de conectar dicha cantidad de estacazos en toda su carrera , según la página oficial de Las Mayores.

Más de 20,000 jugadores han estado en MLB, y solo cuatro de ellos pudieron lograrlo, además de que Pujols se convirtió en el primer latinoamericano que lo hace.

No conforme con ello, el mágico 700 también significó que el quisqueyano y Aaron son los únicos jugadores en toda la historia del mejor béisbol del mundo que batean dicha cantidad de cuadrangulares y superan la barrera de los 3,000 hits , lo cual es aún más difícil todavía.

22 años de carrera que se traducen en 18 títulos

En su vitrina, Albert Pujols puede hacer gala de una más que envidiable colección de trofeos que ha logrado a lo largo de los años, entre los que aparecen tres MVP de la LN, un premio al Novato del Año, dos anillos de Serie Mundial, seis bates de Plata, un MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, dos Guantes de Oro, un título de bateo y dos premios Hank Aaron como los más resaltantes, además de diez nominaciones al All-Star por parte de la Nacional y una por la Americana, entre otros galardones de menor envergadura.

La leyenda que pronto dirá adiós

Con solo semana y media para terminar la ronda regular de la temporada 2022 y darle paso a la postemporada, el hoy bateador designado, que también se desempeñó en el pasado en la tercera y primera base, posee registros de 3377 hits (9no mejor de todos los tiempos), 700 HR (4to lugar), 2208 remolques (3er puesto en la historia) y 296 de promedio (puesto 184).

Por supuesto, todavía resta esperar al final de la campaña y ver cuánto más puede sumarle Pujols a estos brillantes datos, tanto en el aspecto estadístico como en el de los títulos, pero sin lugar a dudas, ya estos números le otorgaron desde varios años un lugar en Cooperstown que esta reservado con el nombre de Albert Pujols.

Deinelbith Blanco/Unión Radio

