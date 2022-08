Entornointeligente.com /

No primeiro semestre de 2021 emigraram para o Reino Unido seis mil portugueses, tantos como durante todo o ano de 2020, adianta o presidente do Observatório da Emigração, Rui Pena Pires, com base nos números registados pelo Department for Work and Pensions britânico.

LINK ORIGINAL: Publico

