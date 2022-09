¿Apertura o aislamiento? China y EE.UU. ofrecen respuestas distintas

Entornointeligente.com /

Una entrada del Centro Nacional de Convenciones de China, una de las sedes de la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China (CIFTIS) 2022, en Beijing, capital de China, 28 de agosto de 2022. La feria tendrá lugar en el Centro Nacional de Convenciones de China y el parque Shougang en Beijing del 31 de agosto al 5 de septiembre.

Frente a las preguntas: «¿Apertura o aislamiento? ¿Progreso o retroceso?» – China y Estados Unidos, las dos economías más grandes del mundo, han tomado decisiones claras. Dos temas que recientemente han captado la atención internacional muestran diferentes imágenes de dos opciones y dos tendencias.

Una es la Feria Internacional de Comercio de Servicios de China 2022 de 6 días (CIFTIS) inaugurada en Beijing el 1 de septiembre, con más de 400 empresas Fortune 500 y firmas internacionales líderes participantes, y 71 países y organizaciones internacionales con muestras y conferencias.

La otra es el aumento de restricciones a las exportaciones tecnológicas a China por razones inexplicables. Estados Unidos implementó una serie de prohibiciones que incluyen a dos compañías estadounidenses, Nvidia y AMD, en la venta de chips de inteligencia artificial a China, acto que afecta la estabilidad de la cadena de suministro mundial y la recuperación económica. Estos dos eventos ocurrieron el mismo día y reflejan un marcado contraste.

Como una importante plataforma para una mayor apertura y cooperación, la CIFTIS ha formado una «matriz» de eventos económicos y comerciales con la Feria de Importación y Exportación de China o Feria de Cantón y la Exposición Internacional de Importación de China, conocida como CIIE. La CIFTIS ha pasado por una década de desarrollo durante la cual el comercio de servicios del país ocupó el segundo lugar en el mundo por 8 años consecutivos y las importaciones de servicios acumuladas superaron los 4 billones de dólares. El comercio de servicios se ha convertido en una ventana para el beneficio y el desarrollo mutuo entre China y el mundo. En un contexto de creciente proteccionismo comercial y corrientes antiglobalización, China fomenta sin descanso un alto nivel de apertura que no solo ha creado seguridad y ha aumentado la confianza en el mercado internacional y las expectativas optimistas en el futuro, sino también ha impulsado un crecimiento económico continuo y estable en el planeta.

Por el contrario, como una típica manipulación política para buscar el «desacoplamiento», Washington ha continuado con sus trabas a las exportaciones de tecnología a China. Esta es una encarnación de su aislamiento y distorsión frente a la globalización, así como ansiedad por el declive de su hegemonía. Desde que su presidente firmara la Ley de Chips y Ciencia para el control de cuatro tecnologías, incluida la restricción de que China produzca chips con un proceso de clase 14nm y el bloqueo al programa de automatización de diseño electrónico (EDA) avanzado, hasta la prohibición a Nvidia y AMD de venta de chips de alta gama, el abuso de las medidas y la escala de las restricciones tecnológicas es una locura que no conlleva la debida reflexión sobre los daños colaterales.

En el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación en Estados Unidos y Europa es alta y el mundo sufre interrupciones en la cadena de suministro y bajas expectativas de crecimiento, el impacto negativo de las acciones maliciosas de Washington en la economía global es evidente. Es poco realista e imposible que este promueva el «desacoplamiento» de alta tecnología y además la opinión pública estadounidense ha cuestionado su eficacia. Más obstáculos a las exportaciones de tecnología a China no solo aumentarán la inestabilidad de la economía mundial, sino también es probable que sean contraproducentes en términos prácticos. Está claro que Estados Unidos peca de ansiedad y miedo ante el rápido desarrollo chino, tanto que se ha equivocado al no seguir las reglas. Ambos transitan en direcciones opuestas en términos de mentalidad: uno es abierto y confiado, trata de abrazar al mundo; mientras que el otro avanza hacia el aislamiento y el conservadurismo gracias a su falta de confianza.

Las diferentes opciones reflejan la diversidad de dos conceptos. A partir de la construcción de una comunidad de destino común para la humanidad, China insiste en que trabajar juntos para el beneficio mutuo es la única opción correcta y, por lo tanto, está dispuesta a cooperar en pos de una apertura conjunta. Estados Unidos, que pretende en todo momento ser el «defensor» del orden mundial actual, está cada vez más desprovisto de ese sentir en su cosmovisión, tanto que busca que China suprima la de ella. Es muy triste.

Como es de conocimiento general, los organismos vivos necesitan un metabolismo, de lo contrario no habría vida. Lo mismo sucede con un país quien no puede evitar la decadencia si ha caído en el aislamiento, sin importar cuán fuerte sea. Las élites de Washington necesitan reflexionar sobre las lecciones de la historia. Creemos firmemente que la gente no puede ir contra la tendencia general y Estados Unidos debe aceptar la realidad al final del día. Para China, cuanto más bloqueos y restricciones reciba, más debe abrirse a fin de crear un nuevo espacio para su desarrollo económico y un nuevo impulso hacia la recuperación y el crecimiento económico del mundo.

