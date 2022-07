Apenas 750 famílias pediram acesso à tarifa social de internet

Entornointeligente.com /

A tarifa social de internet só foi solicitada por 750 famílias até agora e a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) responsabiliza os operadores pela fraca adesão a um serviço universal desenhado para beneficiar, idealmente, 780 mil agregados. No entanto, o regulador rejeita fazer uma avaliação isolada, pois a medida pode ser melhorada e o contexto do setor pode mudar.

«Até ao dia de hoje existiram 750 pedidos. Destes, 450 foram efetuados por cidadãos que estão elegíveis para a tarifa social», revela fonte oficial da Anacom ao Dinheiro Vivo. E neste momento o número de pedidos ainda em análise «é inferior a 10».

A tarifa social entrou em vigor a 1 de janeiro, mas só ficou disponível para solicitação a 21 de fevereiro. «O número de beneficiários da tarifa social de internet nos primeiros seis meses é inferior ao que seria expectável», sublinha a mesma fonte.

Subscrever Para o regulador liderado por João Cadete de Matos, o nível de pedidos é «influenciado por vários fatores», sendo o atual contexto das telecomunicações o que melhor explica a fraca procura das famílias mais carenciadas pela tarifa. «A título ilustrativo, as restrições associadas às fidelizações das ofertas comerciais de comunicações eletrónicas dificultam a adesão de potenciais beneficiários», refere fonte oficial do regulador.

Por exemplo, se um potencial beneficiário desta tarifa tiver já um serviço de telecomunicações contratualizado que inclua acesso à internet, e o período de fidelização ainda esteja a decorrer, não deverá cancelar esse pacote para aceder à tarifa social, sob pena de ter de pagar uma penalização por cancelamento antecipado, segundo a atual lei das comunicações eletrónicas.

Acresce «a prática comercial dos principais operadores, que oferecem serviços em pacote, sem oferecer, simultaneamente, ofertas competitivas isoladas». O regulador alega que isso «dificulta que um utilizador deixe o referido pacote e subscreva o serviço de internet associado à tarifa social isoladamente». Mesmo para um potencial beneficiário que subscreva um pacote de serviços que não inclua acesso à internet, adicionar a esse encargo o custo da tarifa social de internet – ainda que tenha um preço simbólico – pode sair mais caro.

A tarifa social de internet não contempla um serviço básico de televisão por subscrição ou de telefone. De acordo com uma análise publicada no site da Deco Proteste, a associação de defesa do consumidor considera que, atualmente, conjugar a outro tarifário já contratualizado – mesmo que um isolado – a «tarifa social de internet sai mais cara do que aderir aos pacotes de TV, net e voz mais baratos do mercado» oferecidos pelos operadores Meo, NOS, Vodafone ou Nowo. Considerando que há hoje 4,4 milhões de subscritores de pacotes de serviços de telecomunicações ( o mesmo número de assinantes de televisão paga ), a Deco Proteste crê que «a utilidade» da tarifa social de internet vai-se «esvaziar».

«As características da oferta associada à tarifa social e o grau de iliteracia digital da população serão outras potenciais razões para a reduzida adesão verificada», argumenta fonte oficial da Anacom. Esta afirmação reitera o que o presidente, Cadete de Matos, já tinha defendido no Parlamento, a 5 de julho, numa audição regimental na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação: que as condições atuais desta tarifa social «são exíguas e abaixo daquilo que a Anacom recomendou «. As condições atuais da tarifa social de internet foram definidas pelo governo, que não acomodou totalmente a proposta final do regulador.

Não obstante, o regulador setorial, que é responsável por fiscalizar o cumprimento e alcance da tarifa que diz ter cariz de serviço universal, apesar de reconhecer a fraca adesão imediata, defende que «o sucesso da medida não deve ser apenas avaliado numa perspetiva isolada e estritamente baseado no número de beneficiários nos primeiros seis meses».

Considerando-a de «grande importância para a promoção da inclusão da população em situação de vulnerabilidade económica» e um «instrumento complementar a vários outras iniciativas e medidas que têm sido tomadas para promover uma sociedade mais inclusiva e conectada», a Anacom realça que esta tarifa social, «por força da sua motivação e ambição, tem um horizonte temporal largo e é passível de adaptações e melhorias». Ou seja, o regulador defende que o setor das telecomunicações tem condições para fazer mais e melhor para facilitar o acesso a esta tarifa.

Lembrando que esta é uma medida do governo e que ao regulador foi atribuída apenas a autoridade da coadjuvação na matéria, a Anacom assegura que irá atuar «no sentido de ajudar a criar condições para que a tarifa social de internet se constitua como um instrumento cada vez mais eficaz».

Em maio, também no Parlamento, o secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Campolargo, já tinha admitido que a tarifa social não estava a ter a adesão que gostaria, mas que havia empenho para que esta seja «o mais alargada possível». Este dossiê, contudo, é da responsabilidade do Ministério das Infraestruturas e Habitação, que tem a tutela das comunicações.

A tarifa social de internet entrou em vigor no início do ano, mas só a 21 de fevereiro começou a ser disponibilizada pelos operadores. A medida conta com cerca de 780 mil beneficiários potenciais, o mesmo universo da população que beneficia da tarifa social de eletricidade e da água.

As famílias que acederem a este serviço social pagam mensalmente 6,15 euros (IVA de 23% incluído). O serviço inclui um mínimo de 15 gigabytes de dados por mês e os operadores têm de assegurar uma velocidade mínima de download de 12 megabits por segundo (Mbps) e 2 Mbps de upload. Poderá ser ainda cobrado um valor máximo e único de 26,38 euros (IVA a 23% incluído) para serviços de ativação ou aquisição de equipamentos de acesso. Nesse caso, o valor pode ser pago de uma só vez ou em seis, 12 ou 24 meses.

Só uma tarifa é válida para cada agregado familiar. As pessoas que beneficiem da pensão social de velhice ou do complemento solidário para idosos; do subsídio de desemprego; da pensão social de invalidez do regime especial ou do complemento da prestação social para inclusão; do rendimento social de inserção; do abono de família; e os agregados familiares com rendimento anual igual ou inferior a 5808 euros, acrescidos de 50% por cada membro do agregado familiar que não disponha de rendimento, até um limite de dez pessoas, podem requerer a tarifa.

Quem for elegível para solicitar a tarifa social de internet deverá formular o pedido junto de um operador de telecomunicações. A telecom encaminhará a solicitação para a Anacom, que verificará se os requisitos de elegibilidade são cumpridos. Se todos forem respeitados, o regulador informa o operador, que deverá ativar a tarifa social de internet no prazo máximo de 10 dias.

