Apagão no Amapá: laudo inicial descarta que incêndio em subestação tenha sido provocado por raios

O incêndio na noite do dia 3 de novembro cortou o fornecimento de energia em 13 dos 16 municípios do Amapá, deixando 90% da população do estado no escuro. Como chovia no momento, uma das hipóteses levantadas para explicar o incêndio, antes da perícia, era a queda de um raio

Entornointeligente.com /

MACAPÁ – A Polícia Civil do Amapá descartou, inicialmente, que o incêndio na subestação da Isolux tenha sido provocado por um raio. A afirmação é com base no laudo apresentado pela Polícia Técnico-Científico do estado (Politec), que aponta a bucha de um transformador como o início do problema.

Demora: Diretor da Aneel é convidado a explicar apagão no Amapá em comissão do Congresso

Os peritos analisaram o para-raios dos transformadores e perceberam que ele estava intacto. Segundo a delegada Janeci Monteiro, da Delegacia do Consumidor, a perícia “emitiu uma constatação preliminar informando que o problema ocorreu em uma das buchas do transformador”.

— Essa foi a causa do incêndio. Além disso, a empresa não possuía uma guarnição que pudesse, naquele momento, fazer a contenção do fogo — afirmou Janeci em entrevista coletiva nesta quarta-feira, ao lado do delegado-geral, Uberlândio Gomes, e dos delegados Fábio Araújo e Daniela Graça.

Saiba : Apagão no Amapá aumenta resistência no Congresso à privatização da Eletrobras

O problema na bucha do transformador provocou o incêndio, que gerou sobrecarga num segundo transformado, que acabou sendo danificado. O terceiro transformador da subestação não estava em atividade, afirma o laudo.

O trabalho dos peritos foi acompanhado pela Delegacia de Crimes Contra o Consumidor (Deccon), que pediu o bloqueio de R$ 500 milhões das contas da concessionária para a reparação de danos aos consumidores , mas a Justiça estadual bloqueou apenas R$ 50 milhões, em decisão da juíza Mayra Brandão, da 3ª Vara Criminal da capital.

PUBLICIDADE Em nota, a Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE), que integra a Isolux, declarou que “estava operando de acordo com o contrato vigente e a anuência dos órgãos reguladores”; que as causas são investigadas pela empresa e “ainda não há como esclarecer a origem do problema”, de acordo com o G1.

Às escuras: Conheça o histórico de problemas da empresa responsável pela subestação no Amapá

A empresa acrescentou que “as medidas de contenção respeitaram todas as normas, tendo evitado, inclusive a propagação do fogo para os demais equipamentos da subestação” e que “não tomou conhecimento de nenhuma acusação formal ou processo judicial sobre supostas alegações de atentado ao serviço público e bloqueio de bens da empresa”.

O incêndio na noite do dia 3 de novembro cortou o fornecimento de energia em 13 dos 16 municípios do Amapá, deixando 90% da população do estado no escuro. Como chovia no momento, uma das hipóteses levantadas para explicar o incêndio, antes da perícia, era a queda de um raio.

Dificuldade: Fila para compras, alimento estragado e ataque de mosquito, a vida no Amapá após apagão

As investigações continuam. Na manhã desta quarta-feira, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão na subestação. Pessoas foram ouvidas, mas ninguém foi preso. Na terça-feira, o alvo dos policiais foi a sede da empresa.

PUBLICIDADE Além da Polícia Civil, o apagão também é investigado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)/Ministério de Minas e Energia (MME), e ainda pela Polícia Federal e pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

*Especial para O Globo

Entornointeligente.com