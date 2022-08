AP News: EEUU sostendrá negociaciones comerciales con Taiwán

Entornointeligente.com /

El gobierno de Estados Unidos sostendrá conversaciones comerciales con Taiwán en una señal de apoyo a la isla democrática que China reclama como su propio territorio, lo que llevó a Beijing a advertir el jueves que tomará medidas si es necesario para «salvaguardar su soberanía». «

El anuncio de las conversaciones comerciales se produce después de que Beijing disparara misiles al mar para intimidar a Taiwán después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi , se convirtiera este mes en la funcionaria estadounidense de más alto rango en visitar la isla en 25 años.

El gobierno del presidente chino, Xi Jinping, criticó las conversaciones planificadas como una violación de su postura de que Taiwán no tiene derecho a las relaciones exteriores. Advirtió a Washington que no aliente a la isla a tratar de hacer permanente su independencia de facto, un paso que, según Beijing, conduciría a la guerra.

«China se opone firmemente a esto», dijo el portavoz del Ministerio de Comercio, Shu Jueting. Llamó a Washington a «respetar plenamente los intereses fundamentales de China».

EEUU sostendrá negociaciones comerciales con Taiwán También el jueves, el ejército de Taiwán realizó un simulacro con misiles y cañones simulando una respuesta a un ataque con misiles chinos.

Taiwán y China se separaron en 1949 después de una guerra civil y no tienen relaciones oficiales, pero están vinculados por miles de millones de dólares en comercio e inversión. La isla nunca ha sido parte de la República Popular China, pero el gobernante Partido Comunista dice que está obligado a unirse con el continente, por la fuerza si es necesario.

Las negociaciones se llevarían a cabo bajo los auspicios de la embajada no oficial de Washington, el Instituto Americano en Taiwán. Foto: Cortesía AP El coordinador del presidente Joe Biden para la región del Indo-Pacífico, Kurt Campbell, dijo la semana pasada que las conversaciones comerciales «profundizarían nuestros lazos con Taiwán», pero enfatizó que la política no estaba cambiando. Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, su noveno socio comercial más grande, pero mantiene amplios lazos informales.

El anuncio del Representante de Comercio de EE. UU. sobre las conversaciones no mencionó la tensión con Beijing, pero dijo que las «negociaciones formales» desarrollarían lazos comerciales y regulatorios, un paso que implicaría una interacción oficial más estrecha.

Ayudar a Taiwán Poder exportar más a Estados Unidos podría ayudar a Taiwán a frenar los esfuerzos de China por utilizar su condición de mayor socio comercial de la isla como palanca política. China continental bloqueó las importaciones de cítricos taiwaneses y otros alimentos en represalia por la visita de Pelosi el 2 de agosto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán expresó una «alta bienvenida» a las conversaciones comerciales, que dijo que conducirán a una «nueva página» en las relaciones con Estados Unidos.

«A medida que la situación en el Estrecho de Taiwán se intensificó recientemente, el gobierno de EE. UU. continuará tomando medidas concretas para mantener la seguridad y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán», dijo en un comunicado.

Las relaciones entre Estados Unidos y China se encuentran en su nivel más bajo en décadas en medio de disputas sobre comercio, seguridad, tecnología y el trato de Beijing a las minorías musulmanas y Hong Kong.

El Representante de Comercio de Estados Unidos dijo que las negociaciones se llevarían a cabo bajo los auspicios de la embajada no oficial de Washington, el Instituto Americano en Taiwán.

«Tomará todas las medidas necesarias» «China siempre se opone a cualquier forma de intercambio oficial entre cualquier país y la región china de Taiwán», dijo Shu, el portavoz chino. «China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar resueltamente su soberanía».

Washington dice que no toma posición sobre el estatus de China y Taiwán, pero quiere que su disputa se resuelva pacíficamente. El gobierno de los Estados Unidos está obligado por ley federal a asegurarse de que la isla tenga los medios para defenderse.

«Seguiremos tomando medidas tranquilas y resueltas para defender la paz y la estabilidad frente a los continuos esfuerzos de Beijing para socavarlas y para apoyar a Taiwán», dijo Campbell durante una conferencia telefónica el viernes pasado.

China recibe más del doble de las exportaciones de Taiwán que Estados Unidos, su segundo mercado extranjero. El gobierno de Taiwán dice que sus empresas han invertido casi 200 mil millones de dólares en el continente. Beijing dice que un censo de 2020 encontró que unos 158 mil empresarios, profesionales y otros taiwaneses viven en el continente.

La prohibición china de importar cítricos, pescado y cientos de otros productos alimenticios taiwaneses perjudicó a las zonas rurales vistas como partidarios de la presidenta Tsai Ing-wen, pero esos productos representan menos del 0,5% de las exportaciones de Taiwán al continente.

Lea la nota completa en AP News

LINK ORIGINAL: El Carabobeno

Entornointeligente.com