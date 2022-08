AP: abogado de Los Ángeles encarcelado en Venezuela pide a Biden que no se olvide de él

Entornointeligente.com /

Por Joshua Goodman | The Associated Press

Eyvin Hernández, que lleva cinco meses detenido, describe en la grabación cómo ha dedicado los últimos 15 años al servicio público como empleado de la oficina de defensores públicos del condado de Los Ángeles, buscando un trato justo para clientes a menudo sin recursos.

«Nadie debería ser abandonado en el momento de mayor necesidad y cuando es más vulnerable», dice en la grabación de casi dos minutos, facilitada a The Associated Press por la familia de Hernández. «Sin embargo, no siento que mi gobierno sienta eso por mí».

Con voz calmada, Hernández dijo que él y otros estadounidenses encarcelados en Venezuela -hay al menos 10, entre ellos cinco ejecutivos petroleros y tres veteranos de guerra- sienten «como si nuestro gobierno nos hubiera abandonado.»

El llamamiento de Hernández se produce en un momento en el que el gobierno de Biden se ve presionado para hacer más por traer a casa a unos 50 estadounidenses que cree que han sido detenidos injustamente por gobiernos hostiles en todo el mundo. Gran parte de la atención se centra en Rusia, donde Estados Unidos ha dado el inusual paso de proponer un intercambio de un traficante de armas convicto por la estrella de la WNBA Brittney Griner. Las autoridades estadounidenses llevan meses buscando discretamente un acuerdo distinto con el régimen socialista de Nicolás Maduro en Venezuela, que tiene el mayor contingente de estadounidenses sospechosos de ser utilizados como moneda de cambio.

Henry Martínez dijo que su hermano le envió el mensaje de voz el 21 de agosto. También se proporcionó una copia al Departamento de Estado, que ha estado sopesando si entregar el caso de Hernández al enviado presidencial especial de la administración para asuntos de rehenes, Roger Carstens.

En la grabación, Hernández dijo que hace meses que él o cualquiera de sus compañeros estadounidenses no ven una sala de justicia, ni tienen esperanzas de conseguir un juicio justo.

«Este lugar está destinado a romperte psicológicamente y espiritualmente», dijo sobre el confinamiento en una prisión de máxima seguridad que alberga a muchos de los opositores de Maduro. «Todos somos inocentes, pero nos acusan y nos tratan como terroristas».

Dijo que la incertidumbre, el aislamiento y las violaciones de los derechos humanos están haciendo mella, y que dos estadounidenses ya han intentado suicidarse y un tercero está al borde de crisis mentales a diario.

«Si no nos sacan pronto, puede que no quede nadie a quien salvar», dijo.

La AP no pudo verificar las afirmaciones de Hernández. Pero los funcionarios de las Naciones Unidas se han quejado desde hace tiempo de la falta de independencia de los jueces y fiscales venezolanos y de las condiciones en el centro donde Hernández y varios otros estadounidenses están detenidos.

Un portavoz del Departamento de Estado declinó hacer comentarios sobre el caso de Hernadez, citando limitaciones de privacidad, pero dijo que la agencia revisa continuamente las detenciones de estadounidenses en el extranjero. También señaló que el gobierno de EEUU ha emitido un aviso advirtiendo a los estadounidenses que eviten todo viaje a Venezuela debido al riesgo de detenciones erróneas y amenazas de grupos armados ilegales, especialmente a lo largo de las porosas fronteras del país.

Hernández, que cumplió 44 años en la cárcel, fue detenido el 31 de marzo en la frontera entre Colombia y Venezuela. Su familia dice que viajó allí desde la ciudad de Medellín con una amiga venezolana que necesitaba sellar su pasaporte para resolver un problema con su estatus migratorio en Colombia. Su familia dice que nunca tuvo intención de entrar en Venezuela, y que debía volar a casa tres días después.

Pero, al parecer, los dos cayeron en manos de bandas criminales.

Al llegar en autobús a la ciudad de Cúcuta, pararon un taxi para el corto trayecto hasta el puente internacional Simón Bolívar, según el relato que Hernández compartió con su familia. Un cuarto individuo se subió al asiento delantero, supuestamente ofreciendo sus servicios como guía que podría ayudarles a sortear la confusión en la frontera, una zona invadida por ocupantes ilegales, bandas criminales y una masa de gente que va y viene en cruces ilegales.

Antes de que se dieran cuenta, el taxi se detuvo en un camino de tierra y los dos recibieron la orden de bajarse y cruzar a pie la frontera invisible que separa los dos países.

Cuando Hernández se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde para volver atrás. Un hombre que llevaba un rifle le exigió que entregara 100 dólares, según su familia. Cuando protestó que no tenía dinero en efectivo, le pusieron una capucha en la cabeza.

Cuando sus captores encontraron su pasaporte estadounidense, le dijeron que tenía problemas y lo entregaron a las fuerzas de seguridad, que lo mantuvieron incomunicado durante semanas.

A la angustia de la familia Hernández se suma el hecho de que no está clasificado como detenido injustamente, una definición que abarca a los estadounidenses considerados inocentes o encarcelados con el fin de obtener concesiones de Estados Unidos.

Al menos tres de los otros 11 estadounidenses que se sabe que están detenidos en Venezuela se encuentran en un estado de limbo similar. Incluyen a Jerrel Kenemore, un programador informático detenido una semana después de Hernández, y a dos ex boinas verdes que participaron en un ataque en la playa lleno de errores en 2020 con el objetivo de derrocar a Maduro.

Biden firmó el mes pasado una orden ejecutiva destinada a proporcionar más información a las familias de los estadounidenses detenidos en el extranjero y a imponer duras condenas a los delincuentes, terroristas y funcionarios que los retienen.

El régimen socialista de Maduro es un duro crítico de la política exterior de Estados Unidos. Pero más recientemente, a medida que el gobierno de Biden se ha mostrado dispuesto a revisar la política de la era Trump de castigar a Maduro con sanciones y pedir un cambio de régimen, las perspectivas de una posible liberación han mejorado.

En marzo, el régimen de Maduro liberó a dos estadounidenses tras un viaje sorpresa a Caracas de altos funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, entre ellos Carstens, quien se reunió con Hernández en un posterior control de bienestar de los estadounidenses detenidos en junio. Maduro también se comprometió a reanudar las negociaciones con sus opositores, aunque hasta ahora no las ha llevado a cabo.

