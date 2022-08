Açores recebe grandes nomes da música nacional e internacional

Entornointeligente.com /

A 17ª edição do Festival Internacional dos Açores vai realizar-se de 30 de agosto a 4 de setembro e terá em palco nomes como Pavel Gomziacov, Isabel Vaz e Vasco Dantas, Adriano Jordão, João Santos, Young-Choon Park, Zoran Imsirovic e Gulsin Onay.

O festival junta a este cartaz, as riquezas históricas, gastronómicas e paisagísticas da região, numa altura em que se comemora o centenário do nascimento de José Saramago, sendo esta a principal novidade, uma vez que também o escritor apreciava o violoncelo, afinal na obra «As intermitências da Morte», deu protagonismo literário a este instrumento.

Tiago Nuno, Diretor Artístico do Festival Internacional dos Açores, afirma que «a sua obra [de Saramago] está imbuída de musicalidade, tanto metafórica como real. Este festival pretende, também, sensibilizar para essa circunstância».

Subscrever O diretor artístico destaca desta edição o recital magistral da pianista Gulsin Onay, que interpreta Chopin «de forma única e aclamada».

Como maiores dificuldades, Tiago Nuno considera que devido às restrições dos últimos dois anos devido à pandemia algum público deixou de frequentar espetáculos. «A conjuntura económica impõe barreiras a que o ecossistema local possa ter estabilidade para contribuir de forma mais ativa para o âmbito cultural e artístico. Temos tido experiências muito positivas noutros eventos e percebemos o impacto que estas ações têm nas comunidades.»

Para a edição de 2022 os organizadores recomendam que as pessoas usem os canais digitais para fazer as reservas de lugares, que façam distanciamento à entrada e que pratiquem as medidas sanitárias que considerem necessárias.

Relativamente ao número de visitantes, Tiago Nuno diz ao DN que é possível que haver público composto por portugueses e estrangeiros e a ideia da organização do festival é permitir que «vários tipos de público se encontrem e tenham chance de usufruir dos eventos». «A música clássica é uma linguagem universal e inclusiva», diz.

O programa da edição de 2022, em simultâneo com o património natural e edificado das ilhas de São Miguel e Terceira, conta também com atividades complementares tais como masterclasses e atividades de sensibilização e valorização da herança natural e cultural açoriana, alertando para a sustentabilidade ambiental.

A 17ª edição do Festival Internacional dos Açores, encerra com um espetáculo a favor da UNICEF Portugal, protagonizado pela pianista Gusin Onay, Embaixadora da Boa Vontade desta instituição na Turquia.

Para Luísa Motta, diretora de Marketing e Fundraising da UNICEF Portugal, «esta é uma iniciativa solidária que espelha o papel que a cultura pode ter».

O Festival Internacional dos Açores nasceu no Oceano Atlântico e após o grande terramoto de 1980, que quase destruiu a cidade de Angra do Heroísmo. Jorge Forjaz, o então diretor da diretor regional de Arte Cultural dos Açores, concentrou esforços no reconhecimento cultural e histórico da ilha e da cidades que mais tarde se tornou Património UNESCO da Humanidade.

Em 1984, em conjunto com Adriano Jordão, criou na ilha de S. Miguel, o Festival Internacional dos Açores, de maneira a alimentar a onda de dinamização cultural e património insular, levando ao Teatro S. Micaelense, a soprano Teresa Berganza, à qual se seguiram alguns dos maiores nomes da música: Alicia de Larrocha, Moura Lympany, Lleana Cotrubas, entre outros.

