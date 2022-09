Entornointeligente.com /

Ao menos 6 tutores relatam mortes de cachorros em SP por insuficiência renal após ingerir petiscos de uma mesma marca Outros três cachorros estão internados com os mesmos sintomas. Tutores alegam que animais começaram a passar mal após terem consumido petiscos produzidos pela empresa Bassar. Nesta sexta-feira (2), o Ministério da Agricultura determinou o recolhimento nacional de todos os lotes de produtos e interdição da fábrica da Bassar em razão da suspeita de contaminação. Por Deslange Paiva e Beatriz Backes, g1 SP e TV Globo — São Paulo

02/09/2022 18h34 Atualizado 02/09/2022

1 de 4 Nick. — Foto: Arquivo pessoal/ Amanda Gomes Nick. — Foto: Arquivo pessoal/ Amanda Gomes

Ao menos seis cachorros morreram na cidade de São Paulo com insuficiência renal após terem ingerido petiscos caninos da marca Bassar, segundo relatos de tutores. Outros três animais estão internados.

Em Minas Gerais, a Polícia Civil passou a investigar a morte de nove cães que ingeriram produtos da marca . Após a reportagem publicada pelo g1 , um grupo de tutores de São Paulo que perdeu animais por insuficiência renal e que haviam ingerido petiscos da marca estão se reunindo para entrar com uma ação no Ministério Público contra a empresa.

«O que eu posso dizer é que as pessoas estão se movimentando, cada uma delas vai entrar com ação individual e a gente está buscando uma de forma coletiva, seja através do Ministério Público, para tomarmos uma ação conjunta para evitar que isso continue», afirmou o advogado Fabio Balieiro, que está cuidando do caso dos cães que morreram em São Paulo.

2 de 4 Embalagem do petisco Every Day da marca Bassar. — Foto: Arquivo pessoal Embalagem do petisco Every Day da marca Bassar. — Foto: Arquivo pessoal

O laudo preliminar de um dos cachorros mortos em Minas Gerais apontou intoxicação por etilenoglicol . Segundo Rogério Ap. Machado, docente de Química e Meio Ambiente na Universidade Presbiteriana Mackenzie, etilenoglicol é uma substância adicionada ao sistema de refrigeração para baixar a temperatura sem deixar o líquido refrigerante congele. Pode ser que, nesse processo, a substância, que é tóxica, tenha contaminado o produto.

O consumo pode causar vômito, tontura, problemas renais, problemas cerebrais e levar à morte – em seres humanos, cães ou qualquer ser vivo.

Em nota, a empresa Bassar afirmou que informa que «decidiu interromper a produção de sua fábrica até que sejam totalmente esclarecidas as suspeitas de contaminação de pets envolvendo lotes de seus produtos. A empresa também está contratando uma empresa especializada para fazer uma inspeção detalhada de todos os processos de produção e do maquinário em sua fábrica, em São Paulo». (veja nota completa no final do texto)

Nesta sexta-feira (2), o Ministério da Agricultura determinou o recolhimento nacional de todos os lotes de produtos e a interdição da fábrica da empresa Bassar, em Guarulhos, em razão da suspeita de contaminação . Até o momento, os produtos com suspeita de substâncias tóxicas são o Every Day sabor fígado (lote 3554) e o Dental Care (lote 3467). No entanto, tutores ouvidos pelo g1 afirmaram que os lotes 3640 e 3552 do Every Day também estariam contaminados.

«Eu dei o petisco para ele, pelas minhas mãos, eu sinto como se eu tivesse matado meu cachorro», afirma a advogada Nayele de Freitas Guidetti, de 34 anos. Ela era dona do Zeca, um buldogue francês de 8 anos que morreu em 7 de agosto. Ele passou mal e foi internado após consumir um petisco Every Day.

3 de 4 Buldogue Francês, Zeca. — Foto: Arquivo pessoal Buldogue Francês, Zeca. — Foto: Arquivo pessoal

Nayele informou ao g1 que procurou um advogado após suspeitar que o seu cachorro também tenha morrido por conta do petisco.

«Todos os cachorros passaram pela mesma situação, depois do consumo do petisco eles entraram em um quadro de intoxicação e insuficiência renal aguda. No caso do meu cachorro, a gente correu para fazer exames, levamos ele para UTI, onde ele ficou por três dias. O rim dele parou, nos desesperamos, e a veterinária tentou uma vaga na hemodiálise, mas ele estava sofrendo muito e tivemos que sacrificá-lo. O meu cachorro foi envenenado, foi falha de controle na fábrica, mas eles não estão vendo a gravidade disso», afirmou Nayele.

Ela procurou a Basser para esclarecimentos, mas foi informada por uma funcionária da empresa que eles não sabem quantos lotes estariam contaminados com a substância.

«Eu estou muito assustada, descobri que estava acontecendo essa intoxicação ontem, meu chão caiu de novo, eu estou vivendo um luto novamente. A gente gastou o que tinha e o que não tinha para tentar salvar meu cachorro, foram quase R$ 30 mil entre a internação até o dia da morte, e nada vai trazer ele volta, nada vai trazer.»

Amanda Gomes perdeu o cachorro da mesma forma. Nick, um spitz alemão de 1 ano, também tinha ingerido o petisco da marca. «Ele começou a passar mal no dia 7 de agosto depois de ter comido o petisco. Levamos no veterinário, e ele ficou internado. Quando foi no domingo (14), refizeram os exames e nos disseram que a melhor opção era sacrificar.»

Segundo os veterinários que atenderam o cachorro de Amanda, ele também morreu pela evolução de um quadro de insuficiência renal. «Na época, os médicos até desconfiaram que ele tinha alguma doença de nascença, por ser novinho, mas alguns dias atrás, ele tinha quebrado uma patinha e fizemos todos os exames e não tinha dado nada. Agora, sabendo que pode ter sido pelo petisco, meu mundo caiu.»

Cachorros internados

Ao menos três cachorros estão internados na cidade de São Paulo após terem ingerido petiscos da Bassar, todos com quadros de insuficiência renal. Um deles é a Mel, que está sendo tratada em um hospital veterinário da Zona Leste de São Paulo.

4 de 4 Vira-lata Mel segue internada desde o dia 27 de agosto. — Foto: Arquivo pessoal/ Beatriz Malengo Andrade Vira-lata Mel segue internada desde o dia 27 de agosto. — Foto: Arquivo pessoal/ Beatriz Malengo Andrade

«Ela consumiu o petisco no dia 23 de agosto, no [mesmo] dia já começou a vomitar e parou de comer tudo. Eu levei ela para uma clínica veterinária mais perto de casa e lá ela ficou internada porque já apresentava sinais de desidratação, mas ela foi liberada. No dia do retorno (25), ela recebeu mais medicações via soro e saímos de lá com receitas de medicamentos para tratar o vômito. Como ela não apresentou melhoras, inclusive piorou, no sábado, dia 27, levei ela para um hospital 24 horas», afirmou Beatriz Malengo Andrade, de 26 anos, tutora da Mel.

Mel consumiu o Every Day do lote 3554. Segundo Beatriz, os veterinários que estão responsáveis pela vira-lata confirmaram que o quadro evoluiu para problemas renais.

O g1 questionou a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) se os casos da capital estão sendo investigados. Em nota, a pasta informou que recebeu a denúncia a respeito de um único caso, de um cachorro da raça Sptiz Alemão que «morreu após ingerir petiscos, na segunda-feira (29), no bairro Campo Belo, na zona sul de São Paulo. Segundo a dona do animal, uma mulher de 32 anos, ela havia comprado o produto para seu cão e, após a ingestão, ele começou a apresentar vômitos e diarreia, além de se recusar a beber água e se alimentar».

«Ele foi internado em um centro veterinário, onde seu quadro clínico acabou piorando. O animal não resistiu. Os petiscos foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC). O caso foi registrado como crime contra as relações de consumo pelo 27º Distrito Policial (Campo Belo)», completou.

Casos no Brasil

A Polícia Civil de Minas Gerais informou, nesta sexta-feira (2), que identificou a presença de monoetilenoglicol em um dos petiscos para cachorros entregues à delegacia por tutores de animais que passaram mal ou morreram após a ingestão dos produtos.

A substância já tinha sido detectada por meio de necropsia realizada pela Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em um dos cãezinhos mortos.

Segundo a polícia mineira, subiu para sete o número de cães mortos em Belo Horizonte com suspeita de intoxicação – até a noite desta quinta-feira (1º), eram seis. Outras seis internações foram registradas na capital mineira. Em Piumhi, no Centro-Oeste do estado, também houve um óbito.

De acordo com a delegada Danúbia Quadros, responsável pelo caso, a Polícia Civil de Minas recebeu relatos de mortes de cachorros após o consumo dos petiscos suspeitos em outros oito estados, além do Distrito Federal: São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Alagoas, Sergipe e Goiás.

Três marcas de petiscos são investigadas por suspeita de contaminação por monoetilenoglicol: Dental Care, Every Day e Petz Snack Cuidado Oral. Todos são de fabricação da empresa Bassar.

O que diz a Bassar

«A Bassar Pet Food informa que decidiu interromper a produção de sua fábrica até que sejam totalmente esclarecidas as suspeitas de contaminação de pets envolvendo lotes de seus produtos. A empresa também está contratando uma empresa especializada para fazer uma inspeção detalhada de todos os processos de produção e do maquinário em sua fábrica, em São Paulo.

De modo preventivo, a companhia já estava recolhendo os lotes de duas linhas de alimentos, mas procederá agora ao recolhimento de todos os produtos da empresa nacionalmente, conforme determinação do Ministério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento.

A Bassar esclarece que ainda não teve acesso ao laudo produzido pela Polícia Civil de Minas Gerais, mas está colaborando totalmente com as autoridades desde o início dos relatos sobre os casos. A empresa enviou amostras de produtos para institutos de referência nacional para atestar a segurança e conformidade de seus produtos sob investigação.

Além disso, acionou todos os seus fornecedores para que façam o rastreamento dos insumos utilizados para afastarem a hipótese de algum tipo de contaminação.

A empresa está solidária com todos os tutores de pets – nossos consumidores e razão de nossa empresa existir. Somos os maiores interessados no esclarecimento do caso. Por isso, a empresa vem tomando todas as providências para investigação dos fatos. Os consumidores podem tirar dúvidas pelo e-mail [email protected]»

