Año escolar cierra con déficit de docentes de 50%

La secretaria ejecutiva del Comité Directivo Nacional de la Federación Venezolana de Maestros, Belkis Bolívar, aseveró que los docentes cierran el año escolar descontentos porque no se han cumplido sus exigencias.

Denunció que todavía el Ministerio de Educación no ha pagado el bono vacacional, ni a los activos ni a los jubilados. Apuntó que hay aproximadamente un déficit docente de 50%, reseña Radio Fe y Alegría. El docente cierra este año escolar con mucho descontento porque no se ha cumplido la Convención Colectiva. Se está discutiendo una convención desde el año pasado y todavía no se han logrado acuerdos importantes al respecto al tema económico, expuso la dirigente gremial.

LINK ORIGINAL: Diario Avance

