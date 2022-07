Anvisa revoga recolhimento do medicamento losartana

Entornointeligente.com /

12/07/2022 19h14 Atualizado 12/07/2022

1 de 1 Losartana — Foto: Reprodução/TV Tem Losartana — Foto: Reprodução/TV Tem

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) voltou atrás na decisão de recolhimento e interdição de diversos lotes de vários fabricantes do medicamento losartana , usado para tratar pressão alta.

A determinação havia sido tomada em junho, após a detecção de um tipo de impureza chamada «azido'», até então presente em níveis mais elevados do que o adequado. A substância pode surgir durante o processo de fabricação do insumo farmacêutico e inicialmente foi considerada um «mutagênico em potencial», ou seja, uma possível causadora de alterações capazes de provocar danos às células humanas.

A reversão da medida, segundo a Anvisa, é motivada pelo recebimento, na quinta-feira (7), de novos dados científicos solicitados à agência regulatória europeia European Medicines Agency (EMA). Diante dos estudos realizados, a impureza foi reclassificada para «não mutagênica», ou seja, passou-se a considerar que ela não possui a toxicidade inicialmente identificada.

Em comunicado, a Anvisa informou que a medida tomada anteriormente foi «preventiva» e que, «com os novos dados apresentados, os limites de segurança foram recalculados, indicando que os lotes do medicamento que foram recolhidos ou interditados não os ultrapassam».

LINK ORIGINAL: G1 Globo

