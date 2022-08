Entornointeligente.com /

Incendio en Punta Shopping de Punta del Este, el 7 de agosto.

Foto: Natalia Ayala

Anunciaron seguro de paro especial para cerca de 2.000 trabajadores afectados por el incendio del shopping de Punta del Este Publicado el 8 de agosto de 2022 Maldonado › Trabajo 4 minutos de lectura El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que se intentará «amparar a los trabajadores mientras demore la situación de suspensión de actividad»; el sindicato ve «con muy buenos ojos» la iniciativa. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Todavía con el fuego activo, aunque bajo control, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, se reunió este lunes con representantes de las empresas y los trabajadores afectados por el incendio del shopping de Punta del Este. Más tarde, en rueda de prensa al salir de la Torre Ejecutiva, informó sobre la creación de un seguro de paro especial que contemplará a la totalidad de las personas que perdieron su trabajo por el siniestro.

La posibilidad de crear un seguro especial la había manejado en diálogo con la prensa luego del encuentro con empresarios y trabajadores. Entonces, el jerarca había explicado que la idea de la cartera era buscar «alternativas» para los trabajadores que, «más allá de cuál sea el alcance de los daños del shopping -que todavía está en evaluación-, van a tener sin duda una interrupción de sus actividades».

Mieres confirmó en horas de la tarde que se va a «emitir un régimen de seguro de paro especial para todos los trabajadores de Punta Shopping que figuren en planilla de alguna de las empresas que tenían locales, o el propio shopping, en julio de este año», y que «no se va a tener en cuenta la posibilidad de que tengan otros ingresos». Para que se haga efectivo el ingreso al seguro, las empresas tienen que presentar los listados de trabajadores y deberá «corroborarse que estuvieran en planilla en el mes inmediato anterior al incendio», explicó el jerarca.

Según estimó Mieres, se trata de unos 2.000 trabajadores, a los cuales les corresponderá un porcentaje de salario equivalente a 50%, el que «corresponde en general a los seguros de paro», por un tiempo máximo de un año. No obstante, aclaró que «la idea es otorgar seguros por plazos más breves, y luego podría haber prórrogas». Consultado puntualmente por la situación de los trabajadores zafrales, Mieres dijo que «en este momento no forman parte de la plantilla, por tanto no van a estar considerados», y añadió que el seguro de paro está previsto exclusivamente para los trabajadores dependientes.

«Queremos dar una señal clara a esos trabajadores de que el Estado responde y los ampara ante una situación que es totalmente independiente de su voluntad», reflexionó el ministro.

Fuecys ve con «muy buenos ojos» la medida Favio Riverón, presidente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (Fuecys), dijo antes del encuentro con las autoridades del MTSS que «en primera instancia» la propuesta de un seguro de paro especial «es vista con muy buenos ojos». En una rueda de prensa señaló que «seguramente» hay trabajadores que no alcanzan «los jornales necesarios para el seguro de paro común», por lo tanto, «si existe la posibilidad de que haya un decreto que los contemple, está claro que eso aliviana la situación». «Vamos a necesitar contemplaciones», subrayó.

Asimismo, manifestó que Fuecys ya mantuvo conversaciones con algunas de las empresas afectadas por el fuego para adelantar «la licencia que tengan atrasada» los empleados, antes de que ingresen al seguro por desempleo. «Esa es la idea concreta, porque ahí los compañeros y las compañeras no tendrían pérdida ninguna», apuntó.

También sin certeza en el número, Riverón estimó unos 2.000 puestos de trabajo «directamente vinculados al shopping» y otros 2.000 asociados de manera indirecta al centro comercial. El dirigente sindical planteó además que «la política de salida» debería tener en cuenta las «diferentes realidades» de los negocios involucrados: «La salida no es la misma para una empresa de gran porte, instalada en todo el país, que para una pequeña empresa cuyo único local estaba en el shopping».

Por otra parte, advirtió que «el grueso» de los puestos de trabajo destruidos por el incendio corresponden a «jefas de hogar», y aseguró que la intención de Fuecys es que «justamente se atienda esa situación» con «un escenario distinto desde la situación económica». «Queremos que haya una compensación diferencial a la que tiene el seguro común», subrayó.

Consultado sobre el funcionamiento del shopping, en especial, luego de la pandemia, Riverón afirmó, con base en comentarios de trabajadores de Maldonado afiliados a Fuecys, que el centro comercial «venía trabajando bien» y «levantando las ventas». Mencionó además que en «las grandes superficies los compañeros venían conversando con la administración del shopping, preocupados por el sistema de incendios, no solamente con la red sino también con los protocolos necesarios para la evacuación y demás».

En diálogo con la diaria , Washington Béduchaud, integrante del sindicato de Tienda Inglesa, contó que en el local del shopping de Punta del Este trabajan alrededor de 400 personas, «muchas madres jefas de hogar, con situaciones complejas». Aseguró que «la situación es angustiante» para Maldonado, y señaló que «pensando en la distribución» de los trabajadores en el departamento «tenemos sólo dos locales que son chicos».

Según Béduchaud, que participó en la reunión de este lunes en el MTSS, en el sindicato hubo «conformidad» con los planteos del gobierno, sobre todo porque vieron en ellos «que están buscando la mayor celeridad posible». «Los trabajadores precisan de sus ingresos, y estas cosas hay que resolverlas rápido», señaló.

Según informó Bomberos, el fuego comenzó en la madrugada del sábado en la panadería de Tienda Inglesa . El domingo, a media mañana, colapsaron parcialmente el techo y una pared del supermercado, «quedando dañada la estructura en forma significativa, peligrando derrumbarse».

En tanto, Tienda Inglesa emitió un comunicado en el que afirma que el fuego «consumió completamente» el supermercado de Punta Shopping y asegura que «las pérdidas materiales han sido totales». Con todo, valora que «por fortuna» no hubo «que lamentar pérdidas personales». «A todos los afectados, así como a todos quienes directa o indirectamente tienen en esos locales comerciales su fuente de trabajo y sustento, nuestra solidaridad en este momento tan difícil» expresa el comunicado, y sostiene «el compromiso de empezar de inmediato a proyectar el nuevo Tienda Inglesa de Punta Shopping».

¿Te interesa la cobertura periodística de Maldonado? Suscribite y recibí el newsletter de Maldonado en tu email. Suscribite ¿Ya tenés cuenta?

Ingresá Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Temas en este artículo MTSS Punta del Este Pablo Mieres Seguro de paro Fuecys Favio Riverón Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com