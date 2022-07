Anunciaron fecha de Juegos Olímpicos y Paralímpicos Los Ángeles 2028

Entornointeligente.com /

Esta semana, los organizadores de los Juegos Olímpicos (JJOO) y Paralímpicos de Los Ángeles 2028, anunciaron las fechas oficiales para ambas citas deportivas.

Durante un evento realizado en la ciudad estadounidense, que acogerá por tercera ocasión en la historia esta máxima competencia, se conoció que la XXXIV edición de los JJOO se efectuará del 14 al 30 de julio de 2028; mientras que la XVII edición de la cita paralímpica tendrá lugar entre el 15 y el 27 de agosto del mismo año.

En un comunicado, la vicepresidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Nicole Hoevertsz, aseguró que la ciudad angelina es «un lugar especial para el deporte» y que, con la confirmación de este calendario, tendrán «una fecha límite firme de cuándo necesitan estar preparados para darle la bienvenida al mundo».

Por otra parte, se conoció que la ceremonia inaugural de esta cita olímpica tendrá dos sedes: el SoFi Stadium, que fue el escenario de la última edición del Super Bowl de la NFL; y el LA Memorial Coliseum, apodado «La gran dama antigua» que ya fue utilizado para las ediciones de 1932 y 1984.

Cabe recordar que, antes de estos juegos en suelo estadounidense, se realizarán los JJOO de París, entre el 26 de julio y el 11 de agosto del 2024.

Let the countdown begin! 🎉🥳🙌

The LA28 Olympic Games Opening Ceremony is set for July 14, 2028 and the LA28 Paralympic Games Opening Ceremony will kick-off August 15, 2028.

🔗: https://t.co/lnESDgmQl6 pic.twitter.com/zI4DNhlA7l

— LA28 (@LA28) July 18, 2022

