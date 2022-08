Anuncian tormentas y vientos de hasta 120 km/h desde esta noche

Entornointeligente.com /

El presidente Mario Abdo Benítez aumentó significativamente los desembolsos a los empresarios del transporte público del Área Metropolitana de Asunción, en los últimos tres años. Eso se confirma al comparar los pagos concretados en el primer trimestre de 2020 , contra el mismo período de 2021 y de 2022 , según reportes proporcionados por el Viceministerio de Transporte ( VMT ) a este diario.

En el año 2020, de enero a marzo el Gobierno desembolsó más de G. 16.082 millones ( US$ 2,3 millones ). Cabe recordar, que a mediados de marzo de ese año se había declarado la cuarentena total por covid-19, pero se obligó a los transportistas a que sigan brindando el servicio. Tres meses después, los empresarios amenazaron con un paro, exigiendo un aumento del precio del pasaje o reforma en el cálculo del subsidio.

Lea más: Transporte nocturno: se busca tener un «sistema predecible», según viceministro

En el primer trimestre del año siguiente, 2021, el subsidio costó a los contribuyentes más de G. 18.414 millones ( US$ 2,7 millones ). En este período, en febrero se inició la implementación del billetaje electrónico como único medio de pago y el Gobierno prometió transparentar las variables que definen los montos de las transferencias a los empresarios.

El presente año, por el servicio prestado en los primeros tres meses, el Estado desembolsó G. 47.581 millones ( US$ 7 millones ).

Lea más: Transportistas se alzaron con US$ 93 millones en subsidios, en diez años

Así, se constata que el crecimiento interanual trimestral de 2020 a 2021 fue de 14% y el de 2020 a 2022, 195%, es decir, se triplicó en dos años.

Pagos por adelantados Anteriormente, las empresas recibían los subsidios de cada mes con varios meses de retraso (por ejemplo, el de enero se abonaba en abril), ya que primeramente el VMT verificaba si ellas cumplieron con las exigencias y se esperaba a tener la tarifa técnica. Hoy, sin embargo, las reglas son distintas.

El viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, explicó que las empresas con «buen historial» de cumplimiento en los últimos tres meses, cobran el mismo mes de solicitud hasta un 50% de su cobro promedio. Eso lo dispuso en el Decreto Nº 7.296, de junio último.

Lea más: Transporte público: Gobierno cambia reglas para pagar subsidios

De este modo, por más de que Sánchez aún no tenga definido el monto exacto a pagar a las empresas, ya autorizó pagar a las que solicitaron cobrar con la nueva modalidad. En abril último, el adelanto fue G. 9.376 millones (US$ 1,3 millones) y mayo, G. 9.768 millones (US$ 1,4 millones).

Cobro electrónico, un «secreto de Estado» La información generada mediante el billetaje electrónico es fundamental para definir el precio del pasaje y el valor del subsidio. Este dato crucial es «secreto de Estado», a pesar de que determina con exactitud la cantidad buses en circulación (costos operativos) y de usuarios del sistema de transporte, es decir, reporta el ingreso exacto de los empresarios por las ventas de los pasajes para definir cuánto subsidio pagará el Estado.

Lea más: Cobro electrónico: Datos abiertos en Montevideo, confidenciales en Paraguay

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com