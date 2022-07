▷ Anuncian costo de multas por infringir ley de tránsito en Maracaibo #21Jul

Entornointeligente.com /

Trabajo de: www.laverdad.com

En horas de la noche de este miércoles, se anunció el costo de las multas que se cobrarán por infringir la Ley de Tránsito en las calles y avenidas de Maracaibo .

El director de Seguridad Ciudadana municipal, David Barroso, comentó que se quiere concienciar a los marabinos para evitar más accidentes de tránsito en la « Ciudad del Sol Amada «.

«Vamos a endurecer las normas a la hora de que se cumplan las leyes de tránsito. Suena duro; pero debemos aprender a respetar las señalizaciones», argumentó Barroso.

Desde hace varias semanas, las autoridades gubernamentales y organismos de seguridad vienen haciendo un llamado a la prudencia a los conductores de vehículos, motos y bicicletas, para que se cumplan las leyes y evitar los accidentes de tránsito .

A través de las redes, se anunció los precios que se manejarán según infracción.

Sanciones leves desde 0,10 hasta 0,22 petros

Conducir sin licencia y sin carta médica o que estén vencidas Sanciones graves 0,35 petros

Conducir un vehículo sin placas y que no cuenten con el registro correspondiente No poseer el Registro de Responsabilidad Civil (RRC) Estacionar zonas demarcadas y señalizadas para vehículos y equipos de emergencia y prevención, obstruir sus accesos. No respetar la luz de los semáforos transportar niños o niñas menores de 10 años en el asiento delantero del vehículo. Conductores que circulen entre canales o paralelamente a otro vehículo en movimiento, a más de sesenta kilómetros por hora (60 KPH) Conductores de motocicletas que transporten más de dos personas. No utilicen de los cascos o elementos de protección. No hacer uso del cinturón de seguridad, ni velar porque los demás ocupantes del vehículo lo utilicen debidamente. Los que se den a la fuga en caso de estar involucrados en accidentes de tránsito. Sanciones gravísimas desde 0,5 hasta 2 petros

competiciones de velocidad y piques. Para más información: www.laverdad.com

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904.

¡Contamos contigo!

Apóyanos aquí

Por: El Impulso Autor: El Impulso Fecha de publicación: 2022-07-21 19:30:00 Fuente

LINK ORIGINAL: Reporte Confidencial

Entornointeligente.com