Anuncian agravamiento de salud de reina británica Isabel II

Entornointeligente.com /

El Palacio de Buckingham, sede oficial de la monarquía británica, anunció este jueves el empeoramiento de la salud de la reina Isabel II, de 96 años, quien se encuentra en su residencia de verano, en Balmoral, Escocia.

LEA TAMBIÉN:

Liz Truss asume como primera ministra del Reino Unido

Una sesión de las cámaras del parlamento británico fue interrumpida cuando debatía la propuesta de plan anticrisis energética de la nueva primera ministra Liz Truss.

Entretanto, los demás miembros de la familia real, encabezados por el príncipe Carlos, primero en la sucesión al trono, han ido llegando por separado a la residencia oficial de verano. También se dirigen los príncipes Andrés, Ana y Eduardo.

A statement from Buckingham Palace: https://t.co/2x2oD289nL

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022 Hace dos días, por primera vez en 70 años, la reina Isabel II protagonizó el cambio de Gobierno británico fuera de Londres, cuando despidió al saliente Boris Johnson y recibió a Liz Truss en Balmoral.

En una publicación en Twitter, Truss dijo que «el país entero estaba «profundamente preocupado» por la noticia y, en ese sentido, abundó: «Mis pensamientos -y los pensamientos de las personas por todo Reino Unido- están con Su Majestad la reina y su familia en este momento».

All the Queen’s four children are now with her at Balmoral Castle. Along with her grandson, the Duke of Cambridge.

This is a serious situation. #queen #queenelizabeth pic.twitter.com/6fWzhHxLol

— Chris Ship (@chrisshipitv) September 8, 2022 Sucesivamente, varias personalidades de la política y la vida pública británicas han expresado su «profundo pesar» por las noticias del empeoramiento de la salud de Isabel II, entre ellas, los expremieres Tony Blair y David Cameroon, el líder laborista, Keir Starmer y el arzobispo de Canterbury, Justin Welby.

Decenas de personas han comenzado a concentrarse en las inmediaciones del ahora vacío Palacio de Buckingham, ante las noticias del empeoramiento de la salud de la monarca.

Recientemente, la reina celebró su Jubileo de Platino, con el cual conmemoró el 70 aniversario de su ascenso al trono, ocurrido tras la muerte de su padre Jorge VI, en 1952, aunque solo fue coronada un año después.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com