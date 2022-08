Anuel AA es demandado por la madre de su hijo

Entornointeligente.com /

Ha sido demandó Anuel AA en un tribunal de Puerto Rico. Astrid Cuevas , es la madre del primogénito de Anuel AA , la cual ha demandado al cantante en el Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menores de Puerto Rico por presuntamente ser un padre ausente.

Según la información recaudada a través del programa de televisión puertorriqueño «Lo sé todo» (WAPA), en la demanda se asegura que desde el 13 de febrero Anuel no ha visto su hijo y se comunica muy esporádicamente.

De tal manera Astrid está exigiendo al tribunal que se le otorgue toda la custodia del menor, debido a que en los últimos meses Anuel les ha transferido su responsabilidad a terceras personas, como su mánager, asistentes y abuelos.

Según el programa, Anuel a su vez ha demandado a la madre de su primogénito por custodia compartida, razón por la cual ella lo acusó de paternidad irresponsable.

te puede interesar: ¿Yailin será buena madrastra? Comparte foto del hijo de Anuel Como bien sabemos, esta no es la primera vez que el cantante se ve envuelto en un problema donde se le cuestiona su paternidad. Debido que anteriormente las hermanas de Cuevas lo criticaron en las redes sociales por supuestamente no hacerse responsable del niño económicamente.

«No tienes moral y mucho menos vergüenza. No eres hombre y mucho menos padre. Recuerda que todo lo que sube así mismo baja», le escribió a Anuel una de las hermanas. « Los sacaste a la calle. No te preocupes que ella sola no está «, añadió. Así como también lo acusaron de hacerle a Astrid promesas falsas y de llamar a su hijo solo una vez al mes. «Eres un falso», le dijeron.

Por ahora, Anuel no ha brindado declaraciones sobre la demanda.

Redacción Gossipvzla Fuente Adnamerica

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com