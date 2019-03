Reabren casa de Cerro Chato donde mujeres votaron por primera vez en América del Sur

Entornointeligente.com / Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes y disfrutá de El País sin límites.Abel ResendeLink de Interés Ingresar Si ya sos suscriptor podés ingresar con tu usuario y contraseña Era 3 de julio de 1927. Ese día iba a quedar marcado en la historia , ya que en una casa de Cerro Chato (que se encuentra en el límite entre los departamentos de Florida, Treinta y Tres y Durazno), una mujer voto por primera vez en América del Sur. Más de 90 años después de ese día, esa casa reabrirá sus puertas mañana viernes, indicó Presidencia a través de su página we b “Viví el Uruguay profundo, donde las mujeres acuñaron la historia”, fue el nombre del proyecto que ganó el premio Pueblo Turístico en 2016, otorgado por el Ministerio de Turismo y que permitirá que se reabran las puertas de la histórica casa de Cerro Chato Todas las localidades con menos de 5.000 habitantes, como el caso de Cerro Chato, son apoyadas por el Ministerio de Turismo con este galardón Este premio se realiza para generar valor en los pueblos chicos a lo largo de todo el territorio uruguayo y así poder promover la actividad turística y valorizar las localidades, de acuerdo a lo que señala la cartera. Este proyecto buscaba que el 3 de julio no solo quedara marcado en el calendario, sino que el lugar físico donde ocurrió el episodio histórico fuera recuperado El apoyo financiero para proyectos que buscan potenciar localidades ronda los US$ 30.000, dijo el director de Turismo Carlos Fagetti en declaraciones recogidas por Presidencia. Esa casa, declarada como un bien patrimonial y que pertenece a la Intendencia de Durazno, abrirá mañana sus puertas como centro de visitantes . Historia Foto: N. Araújo El 31 de mayo de 1927 la Corte Electoral dictó un decreto por el que autorizó la realización de una consulta popular para definir a qué departamento pertenecería Cerro Chato, respondiendo a la solicitud de una comisión vecinal. El acto se cumplió el domingo 3 de julio de 1927 , en el marco de la Ley de Elecciones vigente en el momento, pero con la particularidad de que las mujeres podrían sufragar por primera vez en la historia del país. El testimonio de la hija de María Isabel Fernández , una mujer que votó en esa fecha, fue fundamental para que la Junta Departamental de Durazno decretara al edificio como patrimonio departamental. El lugar es una vieja casona que está en la esquina de las calles Julio Alberto Godat y Soubiron Calo. El inmueble lo construyó Luis Souberón , que era un destacado comerciante de la localidad.

