Antonio Sotillo a la conquista de Mexico

Apenas cumplió 18 años salió de Venezuela para hacer un intensivo de inglés en Charlo-tte, Carolina del Norte, Estados Unidos, pues su madre deseaba darle mejores oportunidades a él y a su hermana. Lo que no sabía Antonio Sotillo, de 27 años, era que su historia iba a dar en el exterior un giro de 180 grados e iba a formar parte del elenco de la tercera temporada de Rosario Tijeras , la serie televisiva mexicana que produce Sony Pictures Television y Television Azteca. Claro que el camino no fue tan recto. En la universidad de Queen, estudió primero Administración de Empresas y se especializó en Finanzas y Comunicación. También en Charlotte trabajó en la banca durante unos meses, pero luego decidió mudarse a Miami y comenzó a trabajar en la administración de una institución dedicada al estudio de idiomas. Hasta que a los 26 años se trasladó a México y empezó a hacer vida en el mundo del forex, en el que laboró durante más de un año. “Me gustaba, mas no me llenaba, no me apasionaba, y soy de los que piensa que si lo que haces no te apasiona, déjalo ir que llegará algo mejor”, cuenta él, que desde muy pequeño le había llamado la atención el medio artístico y que de pronto se interesó en el modelaje y en las sesiones fotográficas. “Un día recibí en mi Instagram un mensaje directo del Centro de Educación Artística(CEA) de Televisa, en el cual elogiaban mi perfil y me invitaron a asistir a una convocatoria. Una semana después ya formaba parte del CEA, donde estuve un año y medio”, explica Sotillo, para quien aquel gesto era sumamente significativo, pues de centenares de jóvenes que intentan entrar en la institución, anualmente solo aprueban 60. View this post on Instagram Vamo’ a darle 👁🎥💀✌🏽📿✂️3 @sonypicturesmx @telesetmexico @azteca #RosarioTijeras @palomeragroup @alepalomera1 A post shared by Antonio Sotillo (@_antoniosotillo) on Apr 6, 2019 at 8:14am PDT “¡Me encantó. Y ahora me doy cuenta de que lo que estoy haciendo me apasiona y me gusta”, agrega el joven debutante, quien de esta manera pegaba el salto al mundo de la actuación. Y su prioridad, comenta, era tener un mánager que lo ayudara y guiara en la búsqueda de castings. Recuerda Sotillo que a pesar de que para este momento ya conocía a gran cantidad de personalidades del medio, él estaba apenas dando sus primeros pasos en este mundo. Su inquietud se generó cuando fue contactado por distintos representantes de artistas que lo llamaban para hacerle propuestas, pero él sentía miedo de equivocarse en su elección. Y así fue como el año pasado firmó con una gran representante de artistas, Alejandra Palomera, de Palomera Groups, que no tardó en negociar su participación en la popular serie Rosario Tijeras . Y aunque él no quiere revelar cuál será su personaje en la serie, sí promete que será un hit entre las tramas de narcotraficantes que ahora están tan en boga. “Ha sido un reto, una experiencia muy enriquecedora”, cuenta Sotillo, quien confiesa sin embargo que el personaje se lo entregaron un día antes de que se iniciaran las grabaciones y, por ende, estaba sumamente nervioso. Solo que él decidió tomárselo como un juego. “A pesar de los nervios, yo estaba disfrutando de todo”. Y cómo no hacerlo. Su primer personaje es en una serie de éxito. Y en México, a la que considera la Meca latinoamericana del cine y la televisión. “México ha tenido mucho éxito en los últimos años. Cinco directores han ganado el Óscar como mejor director. Y plataformas tan grandes como Netflix, donde todo el mundo quierestrabajar y que todo el mundo tiene, van a abrir sus oficinas en México. Para mí México es el Hollywood de Latinoamérica. Y si te quieres dedicar a ser actor, este es el lugar donde debes estar”. El deporte, dice, es otra de sus pasiones y por lo tanto tiene un rol transcendental en su vida. Y la calistenia y la defensa personal están entre las disciplinas de su preferencia. “Para mí el ejercicio siempre ha sido una manera de distracción, de conectarme conmigo mismo, es una manera de drenar como tal”, apunta Sotillo, quien asegura que en su Instagram no solo publica sus rutinas de entrenamiento, sino que incluso les inyecta una dosis de motivación. “Mi Instagram es una manera de motivar. Me encanta que algún amigo me diga: ‘Antonio, mándame una guía de ejercicios”. Comenta Sotillo que desea reforzarse como promotor deportivo y ser un líder del lifestyle saludable, y al tener más alcance en sus redes poder entrenar y orientar a los demás. “Me encanta motivar a otros”. Baila todo tipo de géneros, desde ballet, danza y hasta jazz ya que, resalta, mientras más completo sea el artista mejor. “Para entrenar me gusta música que me estimule, beats de trap, techno…”. Y entre sus actores preferidos están Al Pacino, Marlon Brando y Meryl Streep. Antonio comenta que otra de sus pasiones es el teatro. “Mientras más versátil seas, mejor… No solo quiero ser el tipo de actor que nada más vean porque tiene perfil y gusta al público, yo quiero tener perfil y gustar porque se me note la verdad mientras actúo. No es solo quedarse estancado en un papel, por eso es bueno ver todo tipo de teatro”. Al ser preguntado acerca de cuáles son sus planes a futuro, el actor rompe en risas y dice: “Esa es una pregunta complicada. A mí me gusta vivir el ahora. Deseo seguir creciendo y preparándome como actor, puliendo detalles y participando en otros retos en la pantalla. Trato de vivir el día a día, sabiendo cuáles son mis objetivos a mediano y largo plazo". View this post on Instagram I believe in God's plan . . . @bocbocphoto @ricci_fuentes A post shared by Antonio Sotillo (@_antoniosotillo) on Mar 12, 2019 at 2:01pm PDT

