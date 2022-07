Antonio Navarro ya no está en el equipo de empalme

Entornointeligente.com /

Los Secretos de Darcy en La FM conoció cómo van los procesos de empalme entre el gobierno saliente de Iván Duque y el entrante de Gustavo Petro.

Va fluyendo, menos en Minas y Energía donde a última hora se cambió a coordinador del empalme

Lea También: ¿Fiscal Barbosa y Gustavo Petro también se reconciliarán? Resulta que por razones de salud Antonio Navarro no será coordinador, es más, no estará en el empalme y lo reemplaza Álvaro Pardo que fue director de minas en el gobierno de Álvaro Uribe cuando Luis Ernesto Mejía fue ministro.

En fin, tampoco es que el Dr. Antonio Navarro fuera un experto en minas y energía, pero llama la atención es si es una situación de salud que lo obligó a apartarse o si de pronto algo le molestó, pues en la Alcaldía de Petro también se fue.

Y le tengo una ñapa de arrepentidos, Jaime Bayly:

«Hace pocas semanas Rodolfo estuviste aquí conmigo, te entrevisté, dijiste que Petro estaba rodeado de lo peor de la política colombiana, de apones, bandoleros. Dijiste que Petro quería matarte, pero eso fue hace poco, en los primeros días de junio y todavía no se había terminado el mes de junio. Estamos hablando de que eso fue hace 20 días […] y ahora tu debería ser el jefe y líder de la oposición, hoy día te reúnes con el presidente electo, pero preserva tu dignidad de líder opositor que representa a más de 10 millones de colombianos y tu papel no es apoyar con entusiasmo de una manera incondicional Petro porque eso parece oportunista y trepador, parece convenenciero. No, un político de convicciones se aferra a ellas y dice yo estaré en la oposición y mi papel será el de vigilar, supervisar y fiscalizar y criticar, no el de aplaudir y abrazar así a Petro, muchos de los votantes se sienten decepcionados, y yo que lo apoyé también e siento defraudado […]».

