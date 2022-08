Antonio Ecarri: Las primarias quieren lavarle la cara «a una cuerda de delincuentes»

Entornointeligente.com /

El dirigente político dice que la oposición y el Gobierno de Maduro son una foto muy vieja que ya no representan a nadie

El presidente del movimiento político Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri , reiteró que él y su organización no van a participar en las eventuales elecciones primarias que plantea realizar la Plataforma Unitaria. «Nosotros no vamos a participar en ningún pacto de cogollo ni de sinvergüenzura».

«El 90% del país quiere algo nuevo en Venezuela. Nosotros los nuevos no no vamos a juntar con los opacos estos. Mientras ellos no rinden cuentan al país. No hay un acuerdo político amplio y en la que la educación sea un factor importante , porque la manera de recuperar a la nueva Venezuela es con la educación», dijo el dirigente.

Además, asegura que detrás de las primarias «lo que se está escondiendo es lavarle la cara a un bojote de bandidos y a una parranda de delincuentes que han venido a disfrutar de las mieles de la oposición y de las del poder a cuenta del voto de los venezolanos. Eso no lo vamos a seguir permitiendo nosotros, que le caiga la locha clarito. Porque en Venezuela para salir de (Nicolás) Maduro también hay que salir de la oposición sinvergüenza. Antes de salir de Maduro hay que salir del G4».

¿Qué hicieron con Monómeros?

«El señor (Omar) Barboza, si es jefe de algo en la Mesa de la Unidad Democrática que empiece a preguntar al (partido) Un Nuevo Tiempo qué fue lo que hicieron ellos en Monómeros y cuál fue la participación de ellos en esa empresa, a quién propusieron en la junta directiva», expreso.

Aseguró que para salir de la administración de Nicolás Maduro no debe aliarse con cualquier persona. «Yo no me tengo que aliar con ‘El Koki’ para derrotar a Maduro. Hay que tener otras cosas, otros planteamientos. Una Venezuela emergente. Eso es lo que quiere el lápiz. No podemos aliarnos con los mismo que trajeron a (Hugo) Chávez».

Recomendó a los partidos del G4 que resuelvan sus problemas y sus odios internos. «Aquí todo el mundo sabe como le cedieron la Gobernación de Barinas a Acción Democrática por un acuerdo en la escogencia de la junta directiva de Monómeros. Eso es así, mientras la oposición venezolana esté metida en los mismos problemas y en lo mismos guisos que hemos estado combatiendo por más de 20 años, la Alianza del Lápiz no se va a meter en ese saco de gatos. Vayan ustedes a resolver los problemas que tienen».

Diálogo ‘chucuto’ y falta de transparencia

Ecarri dice que la oposición y el Gobierno de Maduro son una foto muy vieja que ya no representan a nadie. «Ese diálogo llámelo como lo llames no es legítimo. Se valen de la buena fe de los actores internacionales para construir un diálogo inútil que es una capitulación para que el Gobierno perdone a las personas que han usufructuado los bienes de Venezuela en el exterior. Un diálogo en México y resulta que todos están en Caracas. ¿Qué es lo que están escondiendo?».

Denunció que las chequeras de Venezuela tanto la interna como las que manejan las empresas que se encuentran en el exterior no han sido transparente y esos recursos son necesarios para mejorar la calidad de vida de los niños en edad escolar en Venezuela y de los pensionados y jubilados.

Asimismo, asegura que «nadie sabe cuál es el presupuesto del país. Nadie sabe cuáles son las partidas presupuestadas, nadie sabe cuál es el presupuesto nacional». Propuso para evitar este tipo de problemas de transparencia administrativa crear una plataforma digital en la que los ciudadanos puedan ver en qué gastan el dinero y el recurso que entran a las arcas nacionales.

Pidió al G4 que los ingresos que perciben por Citgo sean invertidos en la alimentación de los infantes en edad escolar que viven en Venezuela.

LINK ORIGINAL: Contrapunto

