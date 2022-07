Antonio Díaz: “Es un gran regalo de la vida competir en los Juegos Mundiales”

Entornointeligente.com /

Antonio Díaz, pentacampeón mundial de karate, expresó su complacencia de que Bancamiga le acompañe en los XI Juegos Mundiales de Birmingham.

Unos 3.600 atletas de más de 100 países estarán presentes a partir de mañana 7 de julio en los XI Juegos Mundiales de Birmingham, Estados Unidos, que reunirá a destacados deportistas en 36 disciplinas. El pentacampeón mundial de karate y embajador de Bancamiga, el internacional Antonio Díaz, será uno de ellos.

“Estoy mi ilusionado de estar en el evento y de competir una vez más. Este es un regalo inesperado que me da la vida de hacer lo que me gusta. El evento se da en un campus universitario y los estudiantes me han recibido con mucho cariño. Hay una gran energía en el ambiente”.

Recordó que aunque siempre estuvo en la clasificación mundial, la posibilidad de estar en Birmingham llega después de que el representante de Turquía tuvo problemas de visado. Cuando la organización le contactó hace una semana, le dio 8 horas para que tomara la decisión. Él pidió solo dos. Sabía que no estaba entrenando al nivel que una competencia como esta exige, pero también estaba consciente de que se trataba de un “gran regalo” y que ahora podía disfrutar la experiencia de una manera distinta.

Participar en este evento ha formado parte de su carrera. En los VI Juegos Mundiales, en Akita (Japón, 2001) se llevó la medalla de bronce. Cuatro años después logró el oro en Deisburg, Alemania. En los VIII Juegos Mundiales en Kaohsiung (China Taipéi, 2009) obtuvo la de bronce, mientras que en Cali (Colombia, 2013) logró el oro. En los X Juegos Mundiales (Breslavia, Polonia, 2017) obtuvo la presea de bronce.

Para Díaz es un honor estar presente en la undécima edición de The World Games, la primera que se llevará a cabo en los Estados Unidos desde 1981, porque una vez más le permite mostrar al mundo el tricolor nacional y continuar impulsando el kata en el mundo, que inicia la mañana de este viernes su ronda de clasificación tanto en mujeres como en hombres.

Expresó su complacencia de que Bancamiga le acompañe en esta experiencia y de ser su embajador, porque “ambos estamos trabajando por Venezuela y por lograr que cada día que pase tengamos mejores ciudadanos. Por eso hacemos un gran equipo”.

Antonio Díaz, diploma olímpico en los Juegos de Tokio 2020, ha sido uno de los grandes de la historia. En los Campeonatos Mundiales de Karate logró dos de oro en Belgrado 2010 y París 2012, una de plata en 2008 y cinco de bronce en 2002, 2004, 2006, 2014 y 2016. Nadie ha alcanzado tantas medallas como él. Ostenta el Récord Guinnes como el karateca masculino con mayor cantidad de oro en competiciones individuales.

Los Juegos Mundiales de Birmingham son un evento multideportivo internacional que cuentan con el apoyo del Comité Olímpico Internacional, congrega a los deportes de más rápido crecimiento en el mundo y se extenderán hasta el 17 de julio.

