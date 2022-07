António Salvador admite negociar Ricardo Horta com FC Porto

Entornointeligente.com /

O presidente do Sp. Braga, António Salvador, disse hoje não querer vender Ricardo Horta, mas admitiu negociar com o FC Porto a transferência do futebolista português. Confrontado com uma notícia do jornal A Bola , que dá conta de que os dragões estarão a tentar desviar Ricardo Horta do Benfica, António Salvador respondeu: «Com o presidente do FC Porto, é muito fácil fechar os negócios, basta sentarmo-nos à mesa e sabemos quais são os valores. O FC Porto já sabe quais são os valores e é só discutir os jogadores em causa que poderão vir», disse o líder arsenalista, à margem de uma iniciativa promovida pelo clube.

«Se é uma hipótese? Não sei, terá de perguntar ao presidente Pinto da Costa. O Ricardo Horta é um dos melhores jogadores portugueses a jogar no nosso campeonato e tem condições de jogar num clube acima do Sporting de Braga», disse Salvador, frisando que o Sp. Braga «não tem interesse» algum em vender o jogador: «É um jogador fundamental para nós, um exemplo de ‘capitão’, fez história no clube e queremos que continue a fazer.»

O presidente dos minhotos referiu ainda que, depois da venda de David Carmo para o FC Porto, o clube não precisa de vender mais jogadores esta época. «O Sp. Braga já tem o exercício feito e resolvido. Não quero vender o [Ricardo] Horta, já disse, mas se pagarem o preço certo e justo e ele quiser ir – e esperemos que não queira -, aí já não podemos fazer nada», disse.

