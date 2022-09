António Guterres inaugura 77 Asamblea General de la ONU

Entornointeligente.com /

La Organización de Naciones Unidas (ONU) abrió este martes su 77 período de sesiones de la Asamblea General con las palabras del secretario general, António Guterres, como preámbulo de los discursos de las decenas mandatarios que se dan cita en Nueva York.

El primer discurso correspondió al secretario general, António Guterres, quien celebró como un éxito el acuerdo de granos que posibilitó el reinicio de las operaciones de exportación de alimentos en el mar Negro en el marco del conflicto en Ucrania.

Hizo un llamado a estabilizar la producción de fertilizantes, en relación con los precios de los insumos, en particular el del gas.

— United Nations (@UN) September 20, 2022 Enumeró un listado de los actuales problemas globales que aquejan a la humanidad y la agudización de los mismos en medio de la pandemia de la Covid-19.

Criticó que la comunidad internacional no está preparada para la actual crisis mundial y sus manifestaciones: la guerra en Ucrania, el cambio climático, la salvaguardia de las tecnologías para proteger derechos humanos.

Dijo que la propia democracia está en peligro, debido a, entre otros factores, las condiciones geopolíticas.

«No podemos seguir así», dijo el secretario general en relación con las tensiones geopolíticas. «Parecía que íbamos hacia el G-2, ahora vamos hacia el G-nada», exclamó.

— United Nations (@UN) September 20, 2022 Llamó, por otra parte, a conservar la paz y cargó contra Rusia a propósito del conflicto de Ucrania, el cual dijo socava la estabilidad mundial, por lo cual llamó a buscar la paz.

Se quejó de que las crisis se multiplican y enumeró algunos escenarios de las mismas. Puntualizó, por otra parte, algunos de los desafíos que enfrenta la ONU, y señaló a la crisis climática como el «problema que define nuestra era» y llamó a apurar la transición energética.

Llamó, por último, a cumplir con los objetivos de desarrollo (ODS) los cuales, dijo, «están lanzando un SOS».

Para la jornada de este martes, además están previstas las intervenciones de los mandatarios, entre otros, de Brasil, Jair Bolsonaro; Senegal, Macky Sall; Chile, Gabriel Boric; Colombia, Gustavo Petro; Honduras, Xiomara Castro; Bolivia, Luis Arce; Perú, Pedro Castillo y El Salvador, Nayib Bukele.

