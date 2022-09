António Costa nomeia Miguel Alves como seu secretário de Estado adjunto. Margarida Tavares e Ricardo Mestre entram para a Saúde

Entornointeligente.com /

O primeiro-ministro, António Costa, nomeou o até agora presidente da Câmara de Caminha, Miguel Alves, como seu secretário de Estado adjunto, o nome foi já aceite pelo Presidente da República que o divulgou. Na saúde, juntam-se ao novo ministro Margarida Tavares e Ricardo Mestre. O chefe do Governo aproveita assim a mudança de equipa do Ministério da Saúde para recuperar a figura de secretário de Estado adjunto.

Também aceites por Marcelo Rebelo de Sousa foram os nomes que irão formar equipa com o recentemente empossado ministro da Saúde, Manuel Pizarro . Margarida Tavares, directora de infecciologia do Hospital de São João, é a nova secretária de Estado da Promoção da Saúde , em substituição de Fátima Fonseca.

Foto Margarida Tavares Adriano Miranda Ricardo Mestre substitui António Lacerda Sales como secretário de Estado da Saúde. Ricardo Mestre é economista e especialista em administração de sistemas de saúde. Foi membro da Administração Central do Sistema de Saúde e actualmente era subdirector-geral da saúde .

Foto Ricardo Mestre António Cotrim/Lusa O Presidente da República dará posse aos novos secretários de Estado na sexta-feira, às 19h30.

António Costa aproveita a nomeação de novos secretários de Estado da Saúde, na sequência da demissão de Marta Temido, para recuperar a figura de secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, uma função que não existia no actual Governo. As críticas à existência de descoordenação no Governo podem estar na origem desta decisão. Os anteriores secretários de Estado adjuntos de António Costa foram Tiago Antunes, actual secretário de Estado dos Assuntos Europeus, e Mariana Vieira da Silva, que é ministra da Presidência do Conselho de Ministros.

Miguel Alves deixa a presidência da Câmara de Caminha, onde foi eleito pela primeira vez em 2013 e onde cumpria o terceiro mandato. Volta a trabalhar directamente com António Costa, de quem foi adjunto quando o actual primeiro-ministro foi ministro de Estado e da Administração Interna (2006-2007) e também enquanto presidente da Câmara de Lisboa (2007-2009). Miguel Alves é, desde 2016, presidente da Federação do PS de Viana do Castelo e presidente do Conselho Regional do Norte desde 2018. Nos últimos meses, Miguel Alves destacou-se na luta contra a exploração de lítio em Caminha.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com