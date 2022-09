António Costa faz reset no Governo

Entornointeligente.com /

E ao fim de quase meio ano António Costa reconhece um erro e recupera a figura de secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro. Forçado a mexer no Governo por causa da demissão da ex-ministra da Saúde Marta Temido, o primeiro-ministro usou a oportunidade para reformular a orgânica do Governo e trazer de novo, para perto de si, Miguel Alves, que já foi seu adjunto no Ministério da Administração Interna e na Câmara de Lisboa e que cumpria o terceiro mandato como presidente da Câmara de Caminha .

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com