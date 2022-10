Antivalores

Entornointeligente.com /

Primero fue la promoción en las escuelas del uso de anti conceptivos. Le siguió la ‘educación’ sexual, que pretendía enseñar a los niños y adolescentes a como tener relaciones sexuales, como ‘protegerse’, incluyendo la ‘milagrosa’ píldora del ‘día después’, o sea como tener relaciones libres sin temor, porque hay ‘fórmulas’ de como ‘evitar’ un embarazo. Pero si ello ocurriera, se trata legalizar el aborto. Son campañas permanentes que ponen en acción esas ONGs que reciben millonarios fondos para sus actividades, la generalidad beneficiarias de grandes corporaciones multinacionales, que producen y venden todos los productos para la aplicación de esas ‘iniciativas’. Hoy el tema que nos ataca –sin que los anteriores hayan quedado atrás, aunque rezagados por la oposición de una sociedad vigilante y activa- es la campaña de ‘despenalización’ y ‘legalización’ de la producción y consumo de marihuana con el sofisma de que es ‘para uso medicinal’, como ha sido introducida en otras partes del mundo. Lo que me asombra es que personas y organizaciones –como Casa Abierta- que conocen los serios estragos que dejan las drogas en sus usuarios, familias y la sociedad, promocionen tan descabellada iniciativa. Por suerte hay organizaciones que –como el Consejo Nacional de Drogas- se han pronunciado contra ese adefesio. Penoso, pero no incoherente, es ver a connotados comunicadores apoyar semejantes despropósitos. Y digo no incoherente, porque esos grupos han promocionado de manera vehemente temas como la educación sexual en las escuelas primarias, la enseñanza del uso de anticoneptivos, la despenalización del aborto y/o la censura a nuestras autoridades por tratar de imponer reglas migratorias enérgicas. Somos una sociedad duramente atacada por los anti valores.

