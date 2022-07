Antigo secretário de Estado e ex-presidente da Proteção Civil acusados no caso das golas

Entornointeligente.com /

O antigo secretário de Estado da Protecção Civil José Artur Neves e o ex-presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) Mourato Nunes foram acusados no caso das golas antifumo, anunciou esta sexta-feira o Ministério Público (MP).

De acordo com a nota divulgada na página do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), o despacho de acusação proferido esta quinta-feira sobre a aquisição de golas de autoprotecção no âmbito do programa «Aldeia Segura – Pessoas Seguras», implementado na sequência dos incêndios florestais de 2017, resultou na acusação de 19 pessoas (cinco empresas e 14 pessoas singulares).

«O Ministério Público deduziu acusação relativamente a cinco pessoas colectivas e 14 pessoas singulares, nestas se incluindo pessoas que à data desempenhavam funções públicas relevantes, nomeadamente, a de Secretário de Estado da Protecção Civil e Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil. Foi imputada a prática de factos que consubstanciam crimes de fraude na obtenção de subsídio, participação económica em negócio e abuso de poder», refere a nota.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com