Antes de la orden de detención, Alberto Samid habría huído al Caribe

El "rey de la carne" Alberto Samid estaría en un país del Caribe. Fuentes oficiales aseguran que el carnicero habría salido del país el pasado 24 de marzo rumbo al país caribeño . Ahora esperan que Interpol eleve una alerta roja que permita su captura internacional. La información la dio el canal TodoNoticias , en su segmento TN Central , conducido este jueves por Nicolás Wiñaski y Carolina Amoroso , que citando fuentes del Ministerio de Seguridad destacaron que la salida del empresario carnicero se habría producido 10 días antes de que Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 ordenara su detención, por no presentarse a la lectura del veredicto que iba a dictarse en su contra en el marco de la causa por asociación ilícita y evasión. Mientras tanto, en Polémica en el Bar , el ciclo que encabeza Mariano Iudica en América TV , mostraron una foto que sería se Samid en el aeropuerto panameño, luciendo un sombrero blanco. Por unanimidad, el Tribunal dispuso la detención al no presentarse durante el domingo , día inusual convocado en una última audiencia de juicio, y tampoco este miércoles en que estaba programada nuevamente la lectura de ese fallo. La imagen del presunto Samid en Panamá fue difundida por el programa Polémica en el Bar, en América TV. La presencia de Samid era obligatoria ya que se iban a realizar las dúplicas y réplicas, y se esperaba la lectura del veredicto del caso. Ni siquiera su abogado defensor, Vicente D'Attoli , tenía noticias sobre el paradero del empresario. "Tiene tiempo hasta mañana para presentarse. Puede presentarse y no quedar detenido. En ningún momento tuvo riesgo de quedar detenido. Nos sorprendió la actitud porque el lunes pidió declarar, pero después perdí contacto con él ", sostuvo el letrado este jueves en diálogo con TN. Por qué seguimos mirando la pelea entre Alberto Samid y Mauro Viale Tras reconocer que "es desconcertante lo que ha pasado", D'Attoli explicó que el empresario "no compareció, pero recién mañana (viernes), que tendría que estar a las 16:00, si no se presenta está prófugo". "Que se presente", le pidió el abogado, que lamentó la "ineficacia judicial, la lentitud" de un expediente por presunta evasión y asociación ilícita que comenzó en 1996 por una denuncia de la entonces Dirección General Impositiva (DGI) contra un grupo de frigoríficos que evadía el IVA en la comercialización de carne. El abogado de Alberto Samid le reclama que se presente ante la Justicia: "Es desconcertante" El miércoles, Samid dialogó con el canal C5N : " Ojala que no me encuentren, yo no me voy a entregar ", dijo el carnicero desde un paradero desconocido. Por esta misma causa, además del empresario, fueron juzgados su hermana Alicia y otros acusados de integrar una asociación ilícita que cometió maniobras delictivas, para evadir el pago del Impuesto al Valor Agregado en la venta de carne en los frigoríficos .

