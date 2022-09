Ante pedido de vecinos, Viceministra defiende fin deportivo de la Villa Suramericana

Entornointeligente.com /

Cochabamba amaneció ayer con bloqueos en la zona central y sur protagonizados por vecinos de los distritos 9 y 15 que piden la descentralización de la UMSS y el traslado de algunas carreras a la Villa Olímpica, en La Tamborada. La viceministra de Deportes, Cielo Veizaga, defendió el fin deportivo de los predios y descartó el cumplimiento de la petición por «impedimentos legales». «Hemos agotado toda instancia correspondiente, la viceministra no nos ha hecho caso, estamos pidiendo la descentralización de la Universidad Mayor de San Simón a predios de la Villa Olímpica. Nadie usa esos predios, ¿por qué no dar ese lugar de equipamiento a nuestros hijos?», manifestó el dirigente del Distrito 9, Jeremías Bustillos. A las 7:00 de ayer se instaló el primer punto de bloqueo en la avenida Ayacucho y Aroma, lo que generó congestión vehicular en la zona. Al mismo tiempo, vecinos del Distrito 15 salieron en marcha y bloquearon la avenida Petrolera, donde se registró tensión tras la llegada de un contingente policial que intentó dispersar a los movilizados. «Ya es más de un año y no nos dan curso. La viceministra hace caso omiso a la petición del pueblo. Solamente pedimos la descentralización de la universidad», dijo el vicepresidente del Distrito 15, Hugo Flores. Aseguró que la solicitud se debe a que un 80 por ciento de los estudiantes de la UMSS son de la zona sur y del valle alto.

Defiende fin deportivo La Viceministra de Deportes explicó que conoce del pedido de la UMSS y los vecinos, pero dijo que la Villa tiene «un fin deportivo», amparado en la Ley 968 que determina el uso exclusivo para el deporte. «Hay un impedimento legal ante todo esto, esta infraestructura fue construida (en 2018) para el deporte, no así para llevar carreras académicas», señaló. Además, indicó que el predio fue «reactivado» y se realizan diferentes actividades. Los vecinos del Distrito 9 declararon cuarto intermedio hasta definir nuevas medidas y enviarán las notas correspondientes para modificar la Ley 968.

