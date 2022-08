Ante la asfixia y abuso de poder Los Tiempos dice «no van a doblegarnos»

Entornointeligente.com /

Pese a las presiones políticas, económicas, judiciales e impositivas que aplica el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) contra el matutino cochabambino Los Tiempos, esta casa informativa respondió: «Nosotros no vamos a doblegarnos, sabemos muy bien lo que es hacer periodismo independiente, sabemos que un medio independiente tiene una función clave en una sociedad porque cualquier golpe que se le dé es lesionar la democracia». Ayer, el directorio de Editorial Canelas, los accionistas, el director de Los Tiempos, Marco Zelaya, periodistas y todo el personal del matutino denunciaron que el MAS busca asfixiar a este medio para forzar su quiebra y «poder hacerse de esta empresa». «Nosotros interpretamos esto como un ataque directo al derecho a la libertad de expresión y nosotros no vamos a permitir que, además, a través de esto se lesione el derecho constitucional que tienen las personas a recibir información que sea independiente, porque una sociedad que no está bien informada no es libre», dijo Zelaya. Añadió que «no se puede hacer un periodismo libre e independiente cuando hay una campaña de asfixia como la que está sufriendo Los Tiempos». La respuesta del matutino se da luego de que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP)denunciara el miércoles una campaña de asfixia en contra del periódico. En tanto, el presidente del directorio, Mauricio Fuentelsaz, informó que esta asfixia incluso se vivió en la obstaculización de la venta de un bien inmueble «improductivo» que quisieron hacer los accionistas de Editorial Canelas para sopesar la crisis económica a causa de la pandemia por la Covid-19 y las cuarentenas rígidas de 2020. «De tiempo atrás estamos siendo objeto de varios abusos por parte del Gobierno. Curiosamente desde el ingreso, a través de una empresa denominada ICCSA, como accionista con un porcentaje minoritario a Editorial Canelas empezaron las presiones. Se nota que hay alguna influencia de poder porque a partir de su ingreso, esta empresa quiere hacerse de Los Tiempos de una manera no muy transparente. Impuestos Nacionales nos empieza a atacar con mucha más rigurosidad que antes», dijo Fuentelsaz. Ayer continuaron las muestras de apoyo y solidaridad a Los Tiempos de parte de sindicatos y asociaciones ligadas al gremio, además de personalidades del ámbito periodístico, académico y político. «La justicia se ha prestado a ser parte de esta asfixia económica inventándose burdas resoluciones, absurdas y temerarias. Nos obstaculizan la venta de un bien improductivo sin fundamento legal alguno, violando normas. Tienen tanto cinismo de hacerlo con solo el fin de perjudicar alguna venta de nuestros bienes», añadió. Tras el pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que expresó su preocupación por la asfixia económica y presión política denunciada por Los Tiempos, diversas personalidades políticas, periodísticas y académicas se pronunciaron respaldando al matutino. El periodista Raúl Peñaranda escribió: «Toda mi solidaridad con el diario Los Tiempos. El gobierno de Arce actúa de la misma manera que el de Morales, persiguiendo a la prensa». El comunicador Tuffi Aré también se refirió al caso señalando que «ahogar a un periódico hasta acorralarlo es un ataque a la democracia».

Sindicato de LT en emergencia El Sindicato de la empresa Editorial Canelas se declaró en emergencia ante la arremetida gubernamental que busca asfixiar económicamente a Los Tiempos. Vivian Montes, secretaria ejecutiva del sindicato, afirmó en conferencia de prensa que los trabajadores de Los Tiempos y la empresa Editorial Canelas «nos declaramos en emergencia porque estamos en defensa del derecho al trabajo». Aseveró que la presión económica y política que se ejerce contra el medio afecta a todos los trabajadores de la empresa y sus familias. Los Tiempos recibió la solidaridad de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y otras entidades.

Lectores de Los Tiempos expresan su apoyo y respaldo en las redes sociales Las últimas 48 horas Los Tiempos recibió el respaldo de diferentes personalidades políticas, periodísticas, académicas y también de sus lectores que, mediante las redes sociales, dejaron cientos de mensajes positivos, tras el pronunciamiento de la SIP respecto a que el Gobierno ejerce presión política y económica para asfixiar a este matutino. Fernando Salazar, por ejemplo, escribió en la página de Los Tiempos «Solidaridad plena con todos los accionistas y trabajadores de Los Tiempos. Uno de los pocos medios independientes de alta calidad y compromiso social. Como sociedad, nuestra responsabilidad es apoyar a este medio, esto es, comprando los periódicos, de esa manera salvemos a Los Tiempos». Asimismo, Mari Guti escribió: «Así de abusivos son los de este Gobierno, por publicar noticias que no les convienen quieren cerrar y apropiarse del periódico. Con más gusto, ahora los seguiré en todos sus sitios y compraré periódico impreso». También Will Cav expresó su apoyo señalando: «Vivimos en una dictadura disfrazada de democracia, el MAS siempre atentó contra la libertad de expresión, persigue a medios que no se alinean a sus mentiras, caprichos, abusos y tropelías. Todos los bolivianos que queremos prensa y medios veraces, que no se sometan a la corrupción del poder, estamos en la obligación de apoyar a Los Tiempos, pero no solo con opiniones en RRSS».

